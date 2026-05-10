La forza di una donna 3, anticipazioni 10 maggio: Kismet lascia Emre, Sirin sconvolge tutti

Nella nuova puntata della soap turca di Canale 5, tensioni, addii e un drammatico gesto di Sirin cambieranno tutto.

La terza stagione de La forza di una donna continua a conquistare il pubblico di Canale 5 con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Nell’episodio in onda domenica 10 maggio, i protagonisti saranno chiamati ad affrontare decisioni difficili e momenti di forte tensione emotiva.

Tra relazioni che si spezzano, sogni che iniziano a prendere forma e drammi personali sempre più profondi, la soap turca con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Kismet mette fine alla relazione con Emre

Uno dei momenti centrali della puntata sarà la scelta di Kismet, che deciderà di chiudere definitivamente la sua storia con Emre. Una decisione sofferta ma inevitabile, destinata a cambiare gli equilibri tra i due personaggi.

La donna, ormai consapevole delle difficoltà del loro rapporto, sceglierà di voltare pagina e mettere un punto alla relazione. Un addio che lascerà inevitabilmente il segno anche su Emre, costretto a fare i conti con la fine del loro legame.

Bahar riceve una splendida notizia

Nel frattempo, per Bahar arriverà finalmente un momento positivo. La protagonista racconterà a Enver che la casa editrice ha accolto con entusiasmo il libro, una notizia che rappresenta per lei una piccola rivincita personale dopo tante sofferenze.

Questo importante traguardo potrebbe aprire una nuova fase nella vita della donna, sempre più determinata a ricostruire il proprio futuro.

Sirin compie un gesto estremo

La situazione più delicata riguarderà però Sirin, sempre più fragile e sopraffatta dal suo malessere interiore. La giovane, incapace di gestire il dolore e le proprie emozioni, arriverà a tentare un gesto gravissimo.

Una scena destinata a scuotere profondamente gli altri protagonisti e a segnare uno dei momenti più intensi di questa terza stagione.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00, mentre nel weekend è trasmessa alle 15.00. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove gli spettatori possono trovare contenuti extra e approfondimenti dedicati alla serie.