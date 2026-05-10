Sal Da Vinci punta all’Eurovision 2026: sul palco un mini musical tra danza, emozioni e colpi di scena

Dopo il trionfo a Sanremo, Sal Da Vinci prepara uno show spettacolare per l’Eurovision 2026 con ballerini d’eccezione.

Dopo aver conquistato il pubblico italiano con Per sempre sì, Sal Da Vinci è pronto a portare la sua musica sul palco più seguito d’Europa. L’artista napoletano rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con una performance che promette di andare ben oltre la semplice esibizione canora: uno spettacolo costruito nei minimi dettagli, dove musica, danza e teatro si fondono in un racconto scenico dal forte impatto emotivo.

Secondo le indiscrezioni trapelate dalle prime prove, ancora rigorosamente riservate, il cantante avrebbe scelto di trasformare il suo brano in una sorta di “mini musical” capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine. E un ruolo fondamentale sarà affidato proprio ai ballerini che lo accompagneranno sul palco.

Francesca Tocca e Marcello Sacchetta nel team di Sal Da Vinci

Per affrontare la competizione europea, Sal Da Vinci ha deciso di affidarsi a volti molto noti al pubblico televisivo italiano. A curare la coreografia dello show sarà infatti Marcello Sacchetta, storico professionista di Amici, mentre tra i performer scelti spicca anche Francesca Tocca, amatissima ballerina del talent di Maria De Filippi.

Una squadra che punta a unire tecnica, spettacolarità e forte riconoscibilità, elementi ormai indispensabili in una manifestazione come l’Eurovision, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Lo stesso cantante ha raccontato il grande lavoro svolto dietro le quinte durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Sarà un po’ diversa. Abbiamo lavorato tanto con Marcello Sacchetta, il coreografo che ha ideato il balletto. Lui sarà sul palco con Francesca Tocca e altri ballerini”.

Parole che confermano quanto la componente visiva sarà centrale nell’esibizione italiana.

La nuova coreografia di “Per sempre sì” trasforma il palco in una festa

Se già durante il Festival di Sanremo il balletto di Per sempre sì era diventato virale sui social, all’Eurovision il progetto scenico verrà completamente rinnovato. L’idea è quella di costruire una vera e propria narrazione visiva che accompagni la canzone passo dopo passo.

Dalle prime anticipazioni emerse dalle prove di Vienna, Sal Da Vinci dovrebbe apparire inizialmente in scena nei panni di uno sposo vestito di bianco, circondato dai suoi testimoni. Da lì, il palco si trasformerebbe rapidamente in una grande festa ispirata alle celebrazioni popolari del Sud Italia, tra luci, movimenti coreografici e atmosfere cariche di energia.

I ballerini non avranno quindi un semplice ruolo decorativo, ma diventeranno parte integrante della storia raccontata sul palco, guidando il pubblico attraverso i diversi momenti dello show.

Il momento destinato a sorprendere maggiormente arriverà però nel finale: Sal Da Vinci passerà improvvisamente dal ruolo di sposo a quello di celebrante del matrimonio, ribaltando il significato della scena e creando un vero effetto teatrale pensato per restare impresso nella memoria degli spettatori.

Quando si esibirà Sal Da Vinci all’Eurovision 2026

L’avventura europea dell’artista inizierà ufficialmente il 12 maggio 2026, data della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna. La seconda semifinale si svolgerà invece il 14 maggio, mentre la finalissima è prevista per sabato 16 maggio.

Dopo i primi eventi promozionali in giro per l’Europa, Sal Da Vinci ha già potuto tastare l’entusiasmo del pubblico internazionale. Ora l’obiettivo è uno solo: trasformare Per sempre sì in uno dei momenti più memorabili dell’intera edizione 2026 dell’Eurovision.