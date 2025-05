Attesa giunta al termine, sta per arrivare l’evento in diretta streaming su Netflix

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’atteso evento che sarà trasmesso in streaming su Netflix. Ecco di cosa si tratta

Attesa alle stelle per il prossimo evento in arrivo su Netflix. Stavolta non si tratta di una nuova serie tv, di un film in prima visione o di un documentario esclusivo bensì di uno show che, per la prima volta, sarà trasmesso in streaming direttamente sulla celebre piattaforma.

Si tratta del Tudum 2025, l’evento con cui Netflix presenta le produzioni più attese in uscita nei prossimi mesi. Sarà il Kia Forum di Los Angeles ad ospitare la kermesse condotta dall’attrice Sofia Cason, uno dei volti noti di Netflix grazie a titoli come Feel The Purple Hearts e Carry-On. Sfileranno sul palco allestito nell’arena che ospita le partite dei casalinghe dei Los Angeles Lakers in NBA, i protagonisti di Squid Game 3, Love is blind, Stranger Things 5, One Piece 2, Emily in Paris, Frankenstein, Dallas Cowboys Cheerleaders, Mercoledì, Wake up Dead Man e The Rip, tutte serie in uscita su Netflix da giugno.

Tra una presentazione e l’altra è prevista anche l’esibizione dal vivo di Lady Gaga che si preannuncia già come uno dei momenti più attesi della serata. La sua presenza è stata annunciata proprio da Netflix con un video pubblicato sul proprio canale YouTube in cui la cantante dà appuntamento ai suoi fan al Tudum dopo i concerti a Copacabana e Singapore.

Il Tudum 2025 su Netflix: quando è previsto l’evento

Il Tudum 2025 andrà in onda in streaming direttamente su Netflix dalle ore 2 di domenica 1 giugno. Al momento, la piattaforma non ha comunicato se la visione sarà gratuita per tutti o solo per gli abbonati. Si tratta di una prima volta assoluta. Le precedenti edizioni, infatti, sono state trasmesse sempre su canali esterni come YouTube, Twitch e o sui canali social di Netflix.

La scelta della piattaforma testimonia la sua crescente attenzione nei confronti degli eventi trasmessi dal vivo. Netflix ne ha già trasmessi alcuni come l’incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, una partita esibizione di Golf con Rory McIlroy e Scottie Scheffler e uno spettacolo comico di Chris Rock. Ora ci riprova con il Tudum, evento che ha fatto registrare dati di ascolto pazzeschi nella precedente edizione ospitata a San Paolo.

Ma cosa significa Tudum ? Essenzialmente, l’evento prende il nome dal caratteristico suono che accompagna l’apertura di ogni contenuto Netflix e che precede la comparsa del logo della piattaforma.

Come potete vedere dal video, lo ha utilizzato anche Lady Gaga per annunciare la presenza all’evento in programma tra dieci giorni.