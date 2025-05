Netflix, esplode la bomba: arriva finalmente la seconda stagione – Inews24

Clamorosa novità per l’emittente Netflix. La decisione ora è ufficiale e la notizia fa sognare davvero tutti i fan.

L’emittente streaming Netflix lancia ogni mese e per certi versi potremmo dire ogni settimana nuove interessanti serie tv e non solo. Ad un prezzo piuttosto basso avete l’opportunità di guardare film in prima visione prodotti da Netflix, serie tv e anche docuserie che riguardano campioni dello sport e tanto altro, come abbiamo visto nella recente docuserie su Carlos Alcaraz.

Negli ultimi tempi la catena di distribuzione televisiva si è cimentata anche nel mondo dei videogiochi e ci sono tante nuove interessanti promozioni ma intanto arriva una gran bella notizia per i fan di una serie tv. Questa è solo alla seconda stagione ma c’erano tante aspettative e c’era curiosità se questa venisse confermata o meno. La bella notizia finalmente è arrivata, c’è la conferma!

L’emittente Netflix ha confermato ufficialmente che sarà presentata la seconda stagione della serie Per Sempre, sorpresa che ha esordito sul noto servizio streaming solo lo scorso 8 Maggio ma che ha avuto già un buon successo ed è stato concordato per il rinnovo. Netflix lo ha confermato nel corso della presentazione annuale degli Upfronts e sono stati rivelati anche altri retroscena su questa ed altre serie tv.

Tutto confermato, c’è l’ok di Netflix: la serie Per Sempre prosegue senza sosta

Quando una serie viene confermata cosi velocemente significa che i risultati hanno superato di molto le attese iniziali e ci sono quindi ottime aspettative per il futuro. Per Sempre è stata confermata, si tratta di un prodotto Netflix innovativo ma che fin dalle prime battute sembrerebbe aver ottimi risultati.

Si tratta di uno show basato sul romanzo innovativo di Judy Blume, scritto nel 1975 ma la storia in questo caso riguarda la Los Angeles del 2018 e racconta la vita di due adolescenti di colore, alle prese con le prime cotte d’amore (in questo caso la loro) e l’inizio della propria vita. I due trovano insieme la propria identità e lavorano per migliorare ogni cosa.

Lovie Simone e Michael Cooper Jr. interpretano nella serie rispettivamente Keisha e Justin che devono combattere un pò contro tutti per coltivare il loro primo grande amore. In particolare i due vedono le remore delle rispettive famiglie che – in questo periodo pensano specialmente a migliorare e li spingono verso la propria carriera.