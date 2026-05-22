La Salute Mentale in Italia: Un Approccio Reattivo e la Necessità di un Processo più Complesso

Una notte di sirene, telefoni che squillano, titoli che mordono. Poi resta il rumore di fondo: la paura che qualcosa si sia spezzato prima, molto prima del momento in cui tutto finisce in prima pagina.

A Modena un’auto ha travolto la folla

Il conducente era seguito dai servizi di salute mentale. Il percorso si era interrotto. Questo è ciò che sappiamo. Il resto scivola nel dibattito su origini e identità, come se cambiasse la sostanza. Intanto una domanda resta lì, ferma: come funziona davvero la nostra presa in carico quando il disagio bussa piano e non ha ancora il volto della crisi?

In Italia abbiamo una tradizione importante

La riforma che ha chiuso i manicomi ha portato la cura nel territorio e nella comunità. È un patrimonio che ci invidiano. Ma negli anni i fili si sono allentati. La psichiatria pubblica regge con organici ridotti, orari spesso spezzati, spazi che non bastano. La psicoterapia c’è, ma non ovunque e non per tutti. Le liste d’attesa si misurano in mesi. In molte regioni, trovare uno sportello che risponda in tempi brevi è una lotteria.

Dati pubblici parlano chiaro

L’Italia destina alla salute mentale intorno al 3-3,5% della spesa sanitaria. È sotto obiettivi frequentemente richiamati del 5% e lontano da Paesi che investono di più. Tradotto: meno équipe sul campo, meno interventi domiciliari, meno continuità di cura. E meno ossigeno alla prevenzione.

Dal caso di cronaca al sistema

Il punto centrale, che spesso arriva solo quando è tardi, è questo: il nostro modello è ancora troppo reattivo. Si interviene quando la crisi è acuta, non quando il malessere manda i primi segnali. I tassi di interruzione dei percorsi non sono tracciati in modo uniforme a livello nazionale: questo rende difficile capire dove e perché le persone “scivolano fuori” dalla rete. Ma i racconti che arrivano dai CSM dicono altro: “Ne parliamo tra tre mesi”, “Torni tra sei per la psicoterapia”. Intanto chi sta male si arrangia, cambia medico, molla.

Che cosa serve davvero

Accesso rapido e gratuito alla psicologia di base. La prima risposta deve arrivare entro giorni, non mesi. Équipe territoriali h12/h24, con psichiatri, psicologi, infermieri e assistenti sociali, capaci di seguire a domicilio e in rete con scuola e lavoro. Programmi strutturati per under 25: intervento precoce su ansia, depressione e psicosi esordiente. Più trasparenza su esiti e abbandoni: dati comparabili tra regioni, indicatori pubblici, audit indipendenti. Sostegno ai caregiver: gruppi, formazione, sollievo. La comunità è una parte della cura, non un dettaglio. Continuità reale dopo la crisi: appuntamenti fissati prima della dimissione, telefonate di follow-up, numeri dedicati.

Un padre, all’uscita di un CSM, mi ha detto: “Mi basterebbe sapere chi chiamare quando peggiora, senza dover rifare tutto da capo”. In quella frase c’è il nodo. Non chiediamo miracoli. Chiediamo che la rete tenga, anche quando non fa notizia. Che la salute mentale non sia un semaforo che scatta sul rosso, ma una luce che resta accesa a bassa intensità, tutti i giorni.

Forse la domanda da farsi, dopo ogni fatto che ci scombina, è semplice: quante persone, oggi, stanno scivolando via dal percorso senza che nessuno se ne accorga? E che cosa siamo disposti a cambiare perché domani non resti solo il rumore delle sirene?