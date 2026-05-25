Pallavolo: Filippo Lanza Rinnova il Contratto con Cisterna Volley per la Stagione 2026-2027

Una scelta che profuma di continuità e coraggio: in una piazza che ama la pallavolo senza fronzoli, Filippo Lanza sceglie di restare. Il palazzetto ringrazia, il progetto cresce, la prossima stagione comincia oggi.

Cisterna è un luogo che ti entra sotto pelle. Ti accoglie con il rumore pulito dei palloni in riscaldamento e con la pazienza di chi crede nel lavoro. Qui la pallavolo non è solo spettacolo: è abitudine, dettaglio, fedeltà. In questo scenario, uno schiacciatore di esperienza fa la differenza più di mille slogan.

Parlo di Filippo Lanza, classe ’91. Lo conosci: braccia forti, testa lucida, sguardo da capitano anche quando non porta la fascia. Lanza porta rigiocate ordinate, tempi giusti in copertura, parole utili in spogliatoio. Porta anche una storia che pesa: oltre cento presenze in Nazionale, l’argento olimpico di Rio 2016, anni vissuti al massimo livello in SuperLega. Se cerchi un riferimento nei set complicati, spesso lo trovi lì, in posto 4, pronto a prendersi un pallone che scotta.

Eppure, il punto non è solo la sua bacheca. Il punto è ciò che Lanza fa diventare normale intorno a sé: il cambio palla gestito con calma, la ricezione che si stringe, l’errore che non fa rumore perché arriva sempre dopo tre cose fatte bene. Non è spettacolo, è mestiere. E in una squadra che lavora sul medio periodo, è oro.

Perché questo rinnovo conta per Cisterna

Arriviamo alla notizia. Lanza ha firmato il rinnovo con Cisterna Volley per la stagione 2026-2027. Accordo secco, una stagione, obiettivo chiaro. Le sue parole lo raccontano meglio di qualunque nota: “Il rinnovo è sempre stata la prima scelta. Progetto importante, grande società: ambiente ideale per fare pallavolo come piace a me”. Qui c’è tutto. C’è la scelta di un giocatore che valuta le condizioni reali di lavoro, non solo il palmarès. C’è la fiducia in un progetto tecnico e umano che a Cisterna sta prendendo forma con coerenza.

Proviamo a tradurre in campo questa firma. Continuità in ricezione. Una prima linea solida quando serve cambiare l’inerzia. Un terminale affidabile sulle palle sporche, quelle che ti tengono attaccato al set. E poi c’è il non misurabile: la guida dei più giovani, la qualità delle sedute in palestra, l’esempio che sistema il linguaggio comune della squadra. Dettagli? In SuperLega sono i dettagli a spostare i playoff di una posizione.

Cosa aspettarsi nella stagione 2026-2027

Aspettati una squadra più riconoscibile. Con Lanza in posto 4, lo staff tecnico può chiedere al palleggiatore una distribuzione meno nervosa, perché il cambio palla trova una valvola di sicurezza. Aspettati, soprattutto, una crescita lenta e continua: settimana dopo settimana, senza promesse facili. I numeri ufficiali degli obiettivi stagionali non sono stati comunicati; niente proclami, quindi. Ma un orizzonte c’è: stare nella parte sinistra della classifica quando conta, essere scomodi in trasferta, farsi trovare vivi nei finali di set.

Chi frequenta il palazzetto lo sa: i palleggi lenti prima del fischio raccontano già l’atmosfera. Con Filippo Lanza in campo, la musica cambia piano, non a strappi. È una differenza sottile che riconosci a occhio nudo: come una ricezione che resta davanti al petto, come un compagno che arriva un secondo prima sulla copertura.

In fondo lo sport è questo: scegliere ogni giorno dove mettere il proprio sì. Lanza l’ha messo qui, a Cisterna Volley. Chissà quanti ragazzi, a bordo campo, copieranno quel primo passo d’approccio in ricezione. E tu, guardando una partita d’autunno, riuscirai a sentire il momento in cui la normalità diventa fiducia? Forse è lì che inizia davvero una stagione.