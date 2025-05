Prima lo batte, poi gli ruba la panchina: clamoroso ribaltone in Serie A

Clamoroso colpo di scena per la panchina della big di serie A. Ora il nome in pole come nuovo allenatore lascia tutti di stucco.

Ultima giornata di campionato e poi sarà decisa ufficialmente la serie A. Dopo l’ultimo turno il Napoli è favorito per la vittoria del titolo, resta un punto avanti rispetto all’Inter di Simone Inzaghi che ha gettato l’ennesima occasione per il sorpasso. Dietro occhio anche alla lotta Champions e quella per la salvezza, gli ultimi 90 minuti sono pronti a regalare tante emozioni e poi cambierà tutto.

In primo luogo sono diverse le squadre che vedono la propria panchina a rischio, addirittura lo stesso Napoli capolista vede ancora forti dubbi sulla permanenza di Antonio Conte. Poi c’è la Juve ancora indecisa sul futuro di Igor Tudor e soprattutto c’è il Milan che dopo una stagione a dir poco fallimentare è a caccia del sostituto di Sergio Conceicao, ormai alle ultime battute in rossonero. Per Conceicao quella contro la Roma – visto il rosso – sarà l’ultima panchina come tecnico del Milan.

Il club rossonero sta valutando vari nomi per la panchina e nelle ultime ore ha preso forza una pista a sorpresa, il Milan pensa seriamente a lui per la panchina, un tecnico che rispecchia ciò che vorrebbe Redbird e quindi stuzzica tutti all’interno della dirigenza. Stiamo parlando dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, tecnico neo vincente della Coppa Italia proprio in finale contro il club rossonero.

Nome nuovo in panchina, colpo di scena in serie A

Il Milan cambierà tecnico a fine stagione e manca solo l’ufficialità. Fino a qualche ora fa davano tutti Massimiliano Allegri come favorito per la panchina del club, un ritorno che avrebbe del clamoroso ma allo stesso tempo va detto che sul tecnico livornese ci sono anche altri club come il Napoli e occhio anche alla clamorosa opzione Inter. Il futuro di Allegri è un rebus e in casa rossonera si valuta con attenzione il nome di Italiano, l’allenatore del Bologna è perfetto per il club rossonero.

Le quote di Italiano al Milan sono in ascesa, l’allenatore piace a società e dirigenza e sarebbe perfetto per ciò che cerca il club, un tecnico poco costoso ma che regala la possibilità di valorizzare i giovani in ascesa. Italiano stuzzica ed è una pista sempre più forte in casa Milan, il club ci pensa davvero.