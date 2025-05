30 milioni di euro d’ingaggio, la Juventus lo riporta in Serie A

La Juventus già pensa alla prossima stagione e l’obiettivo è provare a chiudere il prima possibile. Sarebbe un colpo da capogiro.

Ultime due gare di campionato contro Udinese e Venezia e poi sapremo se la Juventus si qualificherà o meno per la prossima Champions League. Questo potrebbe comportare vari cambiamenti nel club bianconero, il mercato dipenderà anche se si conquisterà o meno questo obiettivo ma intanto la società sta già lavorando alla prossima stagione.

A meno di clamorosi colpi di scena Igor Tudor lascerà la Juventus dopo il Mondiale per club e solo poi la società valuterà chi acquistare, sicuramente di comune accordo con il nuovo tecnico. Per la panchina il sogno è Antonio Conte, ma occhio anche alle alternative e addirittura non è da escludere un clamoroso terzo ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri. Più complicate invece le piste che portano a Roberto Mancini e Vincenzo Italiano, e occhio anche alla questione mercato.

La Juventus vuole comunque essere protagonista sul mercato e sta valutando vari nomi per rinforzare la rosa, dal reparto difensivo fino all’attacco dove serve il sostituto di Dusan Vlahovic, ormai sul piede di partenza. Il club bianconero valuta vari nomi e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, o meglio è un ritorno di fiamma con quello che sarebbe un colpo clamoroso per i bianconeri.

Mercato Juventus, la società ha le idee chiare

Per il prossimo anno la Juventus vuole tornare a vincere e quindi – specialmente in caso di qualificazione in Champions League – i bianconeri faranno un grande mercato, gli obiettivi principali sono Sandro Tonali e Victor Osimhen, ma non solo. Secondo alcune indiscrezioni la Juve farà un tentativo per acquistare il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma, gran portiere che sta facendo la storia recente del nostro paese.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel Giugno 2026 e percepisce oltre 10 milioni di euro annui, cosi il club sta valutando cosa fare e a quanto pare sarebbe pronto a presentare un’offerta di 6 milioni annui per cinque anni al giocatore, un quinquennale molto importante per il campionato italiano. E’ tutto da decifrare, attualmente alla Juve c’è Di Gregorio che ha mercato e piace molto in Premier League.

Il club potrebbe offrire un piccolo indennizzo al Psg per il prossimo anno e ingaggiarlo subito o magari proverà a prenderlo a zero il prossimo anno. Si valuterà questa possibilità ed occhio quindi all’affare a sorpresa con la Juve pronta a prendere Donnarumma.