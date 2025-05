Dal Milan alla Juventus: “Riunione segretissima”

Clamoroso colpo di scena che riguarda Milan e Juventus. Un passaggio di mercato destinato a fare la storia dei due club.

La stagione di Juventus e Milan è stata tutt’altro che positiva anzi per certi versi è possibile definirla come fallimentare. Mentre la grande rivale Inter si gioca vittorie in campionato ed in Champions League e il Napoli è rinato sotto la guida di Antonio Conte, Juventus e Milan hanno sbagliato quasi qualsiasi scelta, in chiave mercato e dirigenziale.

Entrambi i club hanno esonerato gli allenatori, Motta e Fonseca alla fine si sono rivelati fallimentari ed in questo momento il futuro di Sergio Conceicao e Igor Tudor è in forte bilico. L’allenatore portoghese si giocherà molto nella gara di questa sera contro il Bologna, la tanto attesa finale di coppa Italia dell’Olimpico. Il prossimo anno entrambe le squadre potrebbero – a priori – affrontare una vera e propria rivoluzione.

Nel Milan vige un clima di incertezza e ci sono tanti dubbi mentre in casa Juve c’è sempre più pessimismo. Le scelte di Giuntoli non convincono affatto, sia per quel che riguarda gli allenatori sia per quel che riguarda gli acquisti e la società sembrerebbe pronta ad un nuovo importante ribaltone. La posizione di Giuntoli non è più certa e il club sembrerebbe orientato a lavorare su nomi nuovi per la dirigenza. L’ultimo nome avrebbe del clamoroso, davvero.

Rivoluzione Juventus, si punta sulla leggenda rossonera

La Juve sembrerebbe orientata a cambiare di nuovo, diverse situazioni particolari. Per la panchina in pole il nome principale è Antonio Conte, nome che metterebbe d’accordo tra società, giocatori e tifosi e parliamo di un nome molto intrigante per tutti; ma nelle ultime ore si è parlato di un clamoroso nome per la dirigenza, la Juventus starebbe pensando addirittura a Paolo Maldini per sostituire Cristiano Giuntoli o comunque assegnandogli un ruolo primario all’interno della società. A lanciare la bomba è stato Andrea Spadoni, sul canale Youtube di Ocw.

La società vuole affidarsi ad un nome di esperienza e che è già abituato a vivere situazioni complicate come quella attuale bianconera. Maldini ha rotto con il Milan e fin quando ci sarà l’attuale proprietà è improbabile un ritorno mentre ora il club bianconero è una possibilità plausibile. Chiellini ha un ruolo sempre più importante in società e il nome di Maldini stuzzica particolarmente i tifosi.

L’ex Milan cosi potrebbe partire da una nuova esperienza, l’ipotesi Juve ora non è utopia, anzi tutt’altro.