F1: Antonelli Domina a Silverstone, Primo Italiano in Pole Dopo 73 Anni – Ecco Quando e Dove Guardare il GP di Gran Bretagna

Un sabato di vento e bandiere a Silverstone, la pioggia che minaccia e un ragazzo di 19 anni che non guarda in alto, guarda avanti: il paddock si ferma, il pubblico rumoreggia, qualcosa d’importante sta cambiando ritmo proprio adesso.

A Silverstone respiri il circuito anche quando non lo stai guardando. Le tribune tremano, il nastro d’asfalto si scalda a colpi di scie. Il nome che rimbalza oggi è uno solo: Andrea Kimi Antonelli. Il 19enne bolognese ha messo in riga la Sprint con freddezza, poi ha esteso il filo della storia senza spezzarlo. Davanti, due rosse che non hanno bisogno di presentazioni: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ora compagni di box, pronti a mordere alla prima staccata.

Non serve capire la telemetria per leggere certe giornate. Il corpo ti dice che l’aria vibra diversa. Antonelli ha fatto cose semplici e, per questo, rare: ha tolto rumore. Ha scelto traiettorie pulite. Ha gestito gomma e pressione, ha accettato l’idea che il vento, qui, sposta davvero le macchine. A Silverstone non si bleffa. Le curve veloci — Copse, Maggots-Becketts, Stowe — ti leggono dentro.

Ed eccolo il punto: Antonelli scatterà dalla pole position del GP di Gran Bretagna. Un italiano al palo a Silverstone mancava dai tempi di Alberto Ascari: 73 anni fa. La statistica completa chiede una precisazione utile a chi ama i dettagli: altri italiani hanno centrato la pole in F1 dopo Ascari, ma non su questa pista. Qui, in casa della velocità inglese, l’attesa era lunga quanto una vita sportiva.

Il circuito inglese misura 5,891 km. La gara prevede 52 giri, due zone DRS, frenate che scaldano i cerchi ma non li sfibrano, e un consumo gomma che si decide con il meteo. Se il cielo tiene, la strategia più probabile ruota intorno a medie e dure, con pit stop che, tra corsia e fermata, oscillano intorno alla ventina di secondi effettivi. Se arriva l’acqua, si gioca tutto con gli intermedie al momento giusto. Silverstone perdona poco: sbagli due curve e ne paghi cinque.

Quando e dove vedere il GP di Gran Bretagna

Gli orari possono subire variazioni comunicate dagli organizzatori. Al momento, la gara è prevista domenica alle 16:00 italiane (CEST). Copertura in diretta TV su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. In chiaro, TV8 propone sintesi e differite secondo palinsesto aggiornato. Consiglio pratico: verifica la guida TV nelle ore precedenti, soprattutto se il meteo impone cambi all’ultimo.

Perché questo sabato resterà

Perché restituisce un’immagine che riconosciamo. Un ragazzo cresciuto a pane e kart che non fa il fenomeno, ma stringe il volante e guarda dritto. Perché davanti ci sono due Ferrari, con Leclerc e Hamilton, e dietro una generazione che scalpita. E perché Silverstone, quando si illumina, ci ricorda che la Formula 1 è un gesto semplice: entrare forte, uscire più forte.

Chi segue da casa sentirà quel brivido già alla procedura di partenza. Lungo rettilineo, semafori rossi, il pubblico inglese che applaude anche chi lo mette in difficoltà. La bellezza sta lì: in un’Italia che torna a toccare la prima casella a Silverstone e in un circuito che sa distinguere il rumore dal suono. E noi, davanti allo schermo o tra le tribune, siamo pronti a farci una domanda soltanto: quanto lontano può arrivare questo ragazzo se il cielo resta pulito cinque giri in più del previsto?