Fertitta, Ambasciatore USA: ‘Il Legame Speciale tra Italia e Stati Uniti Rimane Forte’

La sera scivola lenta nei giardini di Villa Taverna. I lampioni accesi, una banda jazz in sottofondo, bicchieri alzati tra il profumo dei pini romani. In quel clima sospeso, l’Ambasciatore Tilman J. Fertitta sceglie toni semplici: niente proclami, solo l’idea concreta che, tra Italia e Stati Uniti, la strada resta condivisa.

Un brindisi che cambia l’aria

Per settimane abbiamo letto di frizioni. Parole appuntite. Dossier in controluce. Poi succede che ti ritrovi alla residenza dell’Ambasciata USA per il 250esimo dell’Indipendenza americana, e capisci che il termometro è sceso. La diplomazia fa così: lavora nei gesti, nei tempi, nei dettagli. Fertitta non alza la voce. Indica la sostanza. Dice che si volta pagina. Lo fa dal cuore della relazione, a Villa Taverna, dove passato e presente si danno la mano.

La scena è nitida. Stretta di mano con esponenti del governo. Imprenditori curiosi di capire i prossimi mesi. Studenti che sognano università d’oltreoceano. Questa è l’Italia che dialoga. Questa è l’America che ascolta. E qui, a metà serata, arriva il punto: secondo Fertitta, “il legame speciale rimane forte”. Non è una formula. È un impegno.

Dove corre oggi la cooperazione

Il quadro è tangibile. L’alleanza in NATO resta il pilastro: Italia e Stati Uniti condividono missioni, intelligence, responsabilità nel Mediterraneo allargato. Le basi di Aviano e Sigonella segnano rotte operative chiare. Sul versante economico, gli scambi bilaterali superano quota cento miliardi di dollari su base annua. Gli Stati Uniti sono il primo mercato extra-UE per l’export italiano: moda, agroalimentare, farmaceutica, macchine utensili. Crescono anche gli investimenti incrociati, dalla manifattura avanzata al digitale.

La cooperazione industriale si vede nei programmi aerospaziali e difesa. L’assemblaggio degli F-35 a Cameri è un simbolo. Ma c’è anche lo spazio civile, con progetti congiunti tra agenzie e aziende, tra orbita bassa e missioni lunari. Sul clima, si lavora su idrogeno, batterie, reti intelligenti. Non mancano laboratori comuni su AI e cybersecurity, con regole che mettano al centro diritti e concorrenza leale.

La cultura fa il resto. La diaspora italoamericana conta milioni di storie familiari. I programmi di scambio – dal Fulbright alle partnership tra atenei – spostano ragazzi e idee in entrambe le direzioni. La lingua, il cinema, il design: sono ponti che non conoscono passaporti. E quando si parla di sicurezza energetica o rotte del grano, Roma e Washington ragionano insieme: qui la politica estera tocca la vita di tutti i giorni.

È utile dirsi anche cosa non sappiamo. I contenuti esatti delle recenti frizioni non sono stati resi pubblici in modo completo. Non ci sono documenti ufficiali che dettaglino ogni punto, quindi il giudizio resta sul campo dei fatti osservabili: il ricevimento, le parole dell’Ambasciatore, l’agenda condivisa che riparte.

C’è un’immagine che resta. Le bandiere alternate, il blu che dialoga col tricolore, e un brindisi asciutto, senza enfasi. È lì che capisci il senso di “legame speciale”: non l’eccezionalismo, ma la normalità di due democrazie che si rimboccano le maniche e si parlano. Domani sarà negoziato, cifre, protocolli. Stasera è una promessa. E tu, da che parte guardi quando senti dire “insieme”? Verso i botti del 4 luglio o verso il primo caffè dell’alba, quando le parole lasciano spazio alle scelte? In quella fessura, spesso, passa la politica estera più vera. E anche un po’ di noi.