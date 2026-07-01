Sconvolgimento ai Mondiali: Olanda e Germania Fuori, Marocco e Paraguay Avanzano. Polemiche sulle Panchine tra Nagelsmann e Koeman

Notte di scosse ai Mondiali. L’onda lunga dei sedicesimi travolge certezze storiche: fuori Germania e Olanda, dentro Marocco e Paraguay. Tifosi divisi, panchine nel mirino, domande senza risposta immediata. È la parte del torneo in cui il calcio, più che spiegarsi, si sente sulla pelle.

La scossa dei sedicesimi

L’uscita di Germania e Olanda ai sedicesimi pesa più di un risultato. Cambia la mappa emotiva del torneo. Le big salutano, le “altre” restano. Il passaggio del Marocco non è un fulmine isolato: nel 2022 è arrivato in semifinale, prima squadra africana a riuscirci, e oggi conferma struttura e identità. La corsa del Paraguay sorprende chi guarda solo i nomi, ma chi segue la CONMEBOL ricorda una tradizione di compattezza: quarti nel 2010, talenti alternati a disciplina difensiva. Non è un miracolo, è un ritorno di fiamma.

Il colpo alla Germania fa rumore perché il trend si allunga: dopo le eliminazioni premature del 2018 e del 2022, la sensazione di un ciclo non chiuso persiste. Non mancano i dati su cui riflettere: possesso alto, finalizzazione bassa, crisi di freddezza negli ultimi sedici metri. Le statistiche avanzate della gara di eliminazione non sono ancora pubbliche in forma completa; sugli xG e sulle percorrenze attendiamo i report ufficiali. Ma l’immagine resta: squadra verticale a tratti, sfilacciata quando conta.

Per l’Olanda è un dolore storico. Tre finali mondiali perse, la maglia che pesa, il codice del bel gioco. Eppure è parsa lenta nel cambiare ritmo, prevedibile tra le linee. Lì si gioca il confine tra stile e necessità.

Il caso panchine: Nagelsmann e Koeman nel mirino

Qui scoppia la polemica. Sulle panchine si concentra tutto. Julian Nagelsmann ha fatto sapere di non voler presentare le dimissioni. Contratto lungo, progetto tecnico dichiarato, fiducia nella crescita del gruppo. La federazione, al momento, non ha diffuso decisioni definitive: si parla di valutazione a freddo. È una posizione netta, che divide. C’è chi apprezza la responsabilità di restare e chi chiede discontinuità immediata dopo l’ennesimo stop.

Ronald Koeman è sotto accusa per la tattica. Gli si rimproverano letture conservative, pressione non sincronizzata, catena di sinistra poco sfruttata. I critici sottolineano i cambi tardivi e la gestione delle punte, con pochi uomini oltre la linea della palla nelle fasi calde. I sostenitori rispondono che l’equilibrio, a questi livelli, è merce rara, e che il piano gara aveva ridotto i rischi fino all’episodio decisivo. La verità, come spesso accade, abita nel dettaglio: un pressing mancato di due metri, un tempo di gioco ritardato, una corsa di troppo o di meno.

Il quadro, intanto, dice altro. Il Marocco continua a essere squadra corta e feroce nelle seconde palle, con punte capaci di lavoro sporco e difensori che non temono l’uno contro uno. Il Paraguay regge le onde e punge nei corridoi, sfrutta le palle inattive, tiene i nervi. È calcio pragmatico, riconoscibile, e oggi funziona.

Si apre una finestra scomoda per tutti. Le grandi riorganizzeranno struttura e staff? Arriveranno facce nuove o si proteggerà il percorso? Senza dati ufficiali completi sulle partite d’uscita, conviene trattenere i giudizi assoluti. Ma una domanda, leggendo l’aria, resta lì, sospesa: se il Mondiale premia coraggio e precisione, quanta audacia siamo disposti a tollerare quando l’errore costa tutto? Forse la risposta sta nello stadio vuoto dopo la notte lunga, quando rimbomba solo il rumore delle sedie chiuse e il prato, ancora, chiede il prossimo passo. In avanti, senza più alibi.