Scarpe da Calcetto con Linguetta: Il Nuovo Trend del 2026 per un Look Dandy sul Campo

Un dettaglio vecchia scuola torna a brillare: la linguetta ripiegata. Sul campo, sotto i fari del quartiere, le scarpe da calcetto con linguetta danno al gioco un’aria più personale. È sport, ma con un tocco dandy che racconta chi sei.

La bella stagione 2026 chiede scarpe leggere, versatili, riconoscibili. E quel lembo di tomaia sopra i lacci — la linguetta pieghevole — fa la differenza. Ti riporta ai campi di terra rossa, ma funziona benissimo anche sul sintetico. All’inizio è un vezzo. Poi capisci che cambia la postura, il gesto, il modo in cui entri in partita.

Ho visto la scena più volte. Un pomeriggio a Milano, tre ragazzi arrivano al campo con la linguetta già giù, fissata con l’elastico. Non giocano ancora, ma hanno già uno stile. Non è solo nostalgia: è un modo diretto per dire “io ci sono”.

Materiali e suole: scegliere bene è metà del look

Il cuore è la tomaia. La pelle pieno fiore si adatta al piede, respira, dura. Dona un tocco morbido sul pallone e invecchia con carattere. Il camoscio migliora il controllo nei dribbling lenti, ma chiede cura: spazzola morbida e spray protettivo, niente pioggia battente. Il nylon o mesh tecnico è leggero e asciuga in fretta; perfetto per chi gioca due volte a settimana e cerca praticità. In media, un modello moderno resta sotto i 300 g in taglia 42, ma dipende da rinforzi e suola.

A proposito di suole: per il sintetico breve cerca la dicitura “TF” (turf), con micro-tacchetti bassi da circa 2-3 mm che distribuiscono la pressione e non scavano il campo. Per la palestra serve una “IC” (indoor) a profilo liscio, gomma non-marking: molti impianti la richiedono espressamente. La linguetta, in entrambi i casi, aiuta a coprire i nodi dei lacci e a evitare fastidi sul dorso del piede durante gli stop.

Piccolo riferimento utile: modelli storici come Mundial Team o King Top hanno una linguetta ripiegata ben fatta, simbolica e funzionale. Sui lanci 2026, non ci sono dati ufficiali per tutti i brand: il ritorno della linguetta è visibile nelle preview e nelle capsule retro, ma le linee definitive non sono ancora tutte confermate.

Come portarle: il tocco dandy che resta in campo

Qui sta il punto. La linguetta non è un cimelio, è un accento di look dandy. Piegala netta, parallela ai lacci. Fissa con un elastico piatto sotto la suola o infila i nodi sotto la linguetta per una linea pulita. Calza calzettoni sottili a costa, tinta unita o righe micro. Sì al contrasto gentile: scarpa scura e calza color burro, oppure tomaia sabbia e calza bordeaux.

Fuori dal campo, gioco rapido: short tecnici, polo in piqué, giacca leggera non strutturata. Oppure jogger in felpa asciutta e camicia in oxford aperta sul collo. Tonalità calme, una sola licenza cromatica sulle scarpe da calcetto. Il messaggio deve restare chiaro: sportivo, ma con misura.

Manutenzione veloce che fa la differenza: panno umido dopo il match, carta dentro per mantenere la forma, crema neutra sulla pelle una volta al mese. Evita la lavatrice. Il camoscio vuole spazzola in crêpe; il nylon accetta acqua e sapone neutro, senza strofinare forte sulle cuciture.

Non serve strafare. Bastano una linguetta ben piegata, una suola giusta e un’idea di sé. Perché il calcio a cinque è ritmo, ma anche racconto personale. E tu, la prossima volta che allacci le tue, su quale dettaglio punterai per farti riconoscere, prima ancora del primo pallone toccato?