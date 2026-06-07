La Prima ‘Megacar’ Koenigsegg One:1 ‘JC’ Pronta per l’Asta: il Mistero dell’ex Pilota Sutil si Svela

Un’auto che sembra uscita da un sogno scandinavo, un nome che pesa come un segreto e quel profumo d’officina artigiana che resiste al tempo: la Koenigsegg One:1 “JC” riemerge, lucida e silenziosa, pronta a cambiare garage. Ma la sua storia non entra mai davvero in folle.

Diciamolo chiaro: la Koenigsegg One:1 non è una supercar qualsiasi. È la prima vera “megacar” mai messa su strada, capace di erogare 1 megawatt di potenza. In numeri: circa 1.360 CV ottenuti dal V8 5.0 biturbo, con un rapporto peso/potenza di 1:1 da cui il nome. Sembra marketing, in realtà è sostanza. Koenigsegg ha costruito appena 7 esemplari tra il 2014 e il 2015, tutti cuciti addosso a chi li ha ordinati. Fibra di carbonio ovunque, ala posteriore attiva, freni carboceramici, un’ossessione vera per i dettagli.

C’è un passaggio che colpisce anche chi non mastica tecnica: questa macchina è stata pensata per correre contro i limiti, non contro la concorrenza. È l’erede di un’idea artigiana che nasce in una cittadina svedese, Ängelholm, e si misura con piste e cronometri. Non a caso, una One:1 finì alle cronache per un’uscita di pista al Nürburgring durante dei test nel 2016: una ferita che racconta meglio di qualsiasi brochure quanto vicino al filo viaggi questo progetto.

E fin qui, mito e schede tecniche. Poi, a metà curva, qualcosa cambia.

La One:1 con sigla “JC” torna ad affacciarsi sul mercato. Comparirà a breve in asta internazionale, con l’inevitabile scia di sussurri. L’indizio che stuzzica gli appassionati? L’auto è da tempo “attribuita” a un ex pilota molto noto, il tedesco Adrian Sutil. La parola chiave è proprio questa: attribuita. La casa d’aste, al momento, non conferma né smentisce il nome. Nei documenti preliminari non compaiono riferimenti diretti alla proprietà, e alcuni dettagli tipici (chilometraggio, configurazione precisa, dotazione di fabbrica) non sono stati ancora resi pubblici. Insomma: niente fantasie. Il legame con Sutil resta una pista plausibile, ma non verificata.

Cosa rende unica la One:1

Potenza di 1 MW e peso attorno ai 1.360 kg: il famoso 1:1 non è uno slogan. Trazione posteriore con V8 biturbo dal carattere rabbioso ma gestibile, grazie a elettronica su misura. Aerodinamica attiva e costruzione in fibra di carbonio che la rende più lama che automobile. Produzione in tiratura ultralimitata: sette auto, sette storie diverse. E quotazioni da brivido.

C’è anche un tema di valori. Le valutazioni delle One:1 hanno superato in passato la soglia dei diversi milioni di euro, con picchi legati a provenienza, condizioni e unicità degli optional. Per “JC”, al netto dei dettagli che mancano, è ragionevole attendersi una forchetta a otto cifre in valuta forte. Non si tratta solo di potenza: la rarità e la tracciabilità della manutenzione ufficiale pesano quanto un set di cerchi in più. Chi compra questi pezzi cerca storie, non solo numeri.

L’enigma “JC” e il nome di Sutil

Sutil ha corso in Formula 1, ha gusti noti per le auto estreme e non è strano che il suo nome venga accostato a esemplari speciali. Ma restiamo ai fatti: senza un atto di vendita o un comunicato, il collegamento resta un indizio in vetrina. Che, paradossalmente, accende ancora di più l’interesse. Funziona così con i miti: dicono tanto, non dicono tutto.

Alla fine, un’asta è un palcoscenico. Lì ogni schiocco di paletta vale più di mille post, e il passato di un’auto trova un nuovo presente in un gesto. La One:1 “JC” sta per rimettersi in moto davanti a tutti. La domanda è semplice e un po’ romantica: la prossima volta che il V8 scoppierà in vita, sarà in un garage-museo o al mattino presto, su una strada vuota, quando l’aria fredda fa suonare meglio i cavalli?