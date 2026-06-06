Classifica 2026: I Paesi Europei più Economici e più Costosi per gli Affitti Turistici secondo AirDNA

Un viaggio in Europa con il portafoglio in tasca e la mappa aperta: ecco dove gli affitti turistici nel 2026 pesano meno (e dove mordono di più), secondo le letture AirDNA, tra sorprese e conferme.

Capita a tutti: apri l’app, imposti le date, e i prezzi saltano come luci al semaforo. In un Paese trovi una casa vista mare che sembra un affare. Nell’altro, lo stesso budget ti regala solo una stanza con cucina spartana. Per orientarsi serve una bussola. Qui entra in gioco AirDNA, che analizza i mercati degli affitti brevi e mette ordine tra percezioni e realtà.

La metrica chiave è il prezzo medio per notte degli alloggi interi (ADR). Non racconta tutto, ma aiuta a capire dove una settimana pesa sul conto e dove, invece, ti lascia margine per una cena in più. Io me ne accorgo ogni volta che confronto il Nord con i Balcani: un monolocale a Oslo può costare quanto una settimana intera a Tirana, a parità di date e comfort.

Come leggere la classifica AirDNA 2026

AirDNA lavora su dati reali di prenotazione e disponibilità. I valori oscillano per città, calendario e tipologia, quindi non esiste un “listone ufficiale” unico valido per ogni mese del 2026. La sintesi sotto riflette le tendenze più stabili della piattaforma: medie nazionali, focus su alloggi interi, attenzione a stagionalità e domanda. In altre parole: una bussola affidabile, non un oracolo. Se cerchi la fuga-bargain ad agosto, l’alta stagione può ribaltare i pesi locali.

Ecco dove, in media, gli affitti turistici risultano più leggeri o più impegnativi nel 2026.

Più economici (tendenza 2026): Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Romania, Macedonia del Nord.

Più costosi (tendenza 2026): Svizzera, Islanda, Norvegia, Danimarca, Regno Unito.

Trucchi concreti per spendere meno

– Gioca d’anticipo o scegli la stagione di spalla: maggio-giugno e settembre-ottobre tagliano il conto senza sacrificare il meteo in mezza Europa.

– Allarga il raggio: un quartiere ben collegato costa meno del centro storico e ti regala vita di quartiere.

– Cerca sconti settimanali: molti host premiano i soggiorni oltre le 6-7 notti.

– Sii flessibile nei giorni: arrivare di martedì o mercoledì riduce spesso il prezzo medio per notte.

– Filtra con criterio: valutazioni alte, foto chiare, politiche trasparenti. Spendere bene batte spendere poco.

Detto tra noi: la mansarda che ho preso a Tirana aveva una terrazza minuscola e due sedie scompagnate. Eppure al tramonto pareva un palco sul quartiere. È questa la magia degli affitti turistici quando il rapporto tra prezzo, luogo e tempo si allinea. La classifica aiuta. Il resto lo decide l’istinto: seguirai la rotta dei Paesi economici o ti concederai un salto nelle terre più costose per un ricordo che pesa più di una cifra?