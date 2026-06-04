Addio Vlahovic: la Juventus alla ricerca del sostituto tra Kolo Muani e Salah

Una porta che si chiude con dolcezza amara: il 30 giugno, a stagione finita, Dusan Vlahovic saluterà la Juventus. Non c’è rancore, solo il silenzio che segue le decisioni grandi, prese in una stanza alla Continassa e destinate a cambiare rotta al mercato estivo.

La notizia è chiara: niente rinnovo

Dal 1° luglio il nove serbo sarà libero a parametro zero. La scelta, maturata dopo un incontro tra dirigenza, giocatore e famiglia alla Continassa, chiude un capitolo breve ma intenso. L’ufficialità formale arriverà a scadenza, ma la strada è segnata.

Vlahovic ha acceso e diviso. Ha portato gol pesanti, carattere, una fame che allo Allianz Stadium riconoscono subito. Anche limiti, certo: la fisicità non sempre incontra la partita, e il dialogo tecnico non è mai sembrato naturale come la sua sinistra. Ma il timbro, quello, resterà.

Perché l’addio pesa

Sul campo, la Juve perde un riferimento d’area: presenza in area piccola, duelli aerei, attacchi in profondità. In cifre, significa rinunciare a un profilo abituato a doppia cifra stagionale. Fuori dal campo, l’effetto è duplice: nessun incasso dal cartellino, ma spazio salariale sbloccato. Il risparmio d’ingaggio aiuta, la perdita di un asset frena. È la solita coperta corta del calcio moderno.

E allora serve una scelta netta: puntare su un centravanti totale, che tenga alta la squadra e lavori di sponda, o virare su un attaccante di strappo, capace di alzare ritmo e pressing? La Juventus che verrà vuole più velocità, più profondità, più coraggio palla avanti. E qui si apre il bivio.

Kolo Muani o Salah: strade diverse, stesso obiettivo

Il primo nome è Randal Kolo Muani. Età giusta, fisico lungo, piedi rapidi. Al PSG ha alternato lampi e pause, ma il bagaglio è ricco: attacco dello spazio, conduzione in campo aperto, lettura del taglio sul primo palo. Può giocare da punta o da esterno che rientra. Per una Juve che cerca gamba e verticalità, è un incastro credibile. Il nodo è il costo: Parigi lo ha pagato carissimo e non regala. Difficile scendere sotto una valutazione alta, con formula da costruire (prestito oneroso con opzione? Obbligo condizionato?). L’ingaggio è impegnativo, ma sostenibile se spalmato e legato ai bonus.

L’altra via è la suggestione: Mohamed Salah. Il totem del Liverpool garantisce gol immediati, leadership, standard da top europeo. Destro a rientrare, rigori, freddezza nei finali caldi. È però un’operazione diversa: over 30, impatto salariale elevatissimo, costo del cartellino e soprattutto una trattativa complessa con un club che cede solo a condizioni vantaggiose. La sua situazione contrattuale va verificata al momento dell’assalto: senza margini precisi, restiamo nel campo delle ipotesi alte di mercato.

La verità è che un numero nove non basta: serve un’idea di attacco

Kolo Muani ti porta corsa e caos buono. Salah ti regala status e gol scritti. In mezzo, il lavoro quotidiano, la pazienza nelle scelte, il coraggio di rischiare al momento giusto. E noi, sugli spalti o davanti alla tv, pronti a riconoscere il suono giusto: quel primo controllo che zittisce lo stadio. Quale voce volete sentire, la prossima volta che la palla scotta al novantesimo?