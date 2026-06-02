Doppio Furto ad Avellino: Colpiti Parroco e Donna Incinta, Solidarietà dal Sindaco di Montefredane

Avellino si è svegliata con un brivido. Due furti, due vite scosse: un parroco che si ritrova la chiesa violata, una donna incinta che vede incrinata la propria sicurezza. In mezzo, il gesto semplice ma netto di un sindaco vicino: Ciro Aquino di Montefredane.

Succede così, all’improvviso. La porta forzata, un silenzio che sa di gelo, il conto delle cose portate via e di quelle che, per fortuna, restano: la dignità, la voce della comunità, l’attenzione degli amministratori. Ad Avellino, un doppio furto ha colpito duro: prima il parroco, poi una gestante. L’ordine esatto dei fatti, l’ora, i dettagli sui beni sottratti non sono stati diffusi in modo ufficiale. E va detto chiaramente: molte informazioni sono ancora in verifica. Ma l’effetto sociale è già palpabile.

La notizia è corsa tra quartieri e paesi limitrofi. Metri più in là, a Montefredane, il sindaco Ciro Aquino ha espresso solidarietà alle vittime. Un gesto che sembra piccolo, ma che conta. Perché dice: non siete soli. In Irpinia, dove i legami sono ancora stretti, quel “ci siamo” vale quanto una porta ben chiusa, forse di più. Un amministratore che espone il volto assume un impegno, anche simbolico, verso la sicurezza condivisa.

Due colpi in poche ore: paura e sconcerto ad Avellino

Le cronache locali parlano di incursioni rapide, tipiche dei reati predatori: entrate fulminee, pochi minuti dentro, via con il necessario per monetizzare. Non ci sono indicazioni certe su auto di fuga o numero di persone coinvolte. Gli inquirenti non hanno reso note piste o ipotesi: le indagini sono in corso. È comprensibile. In casi così, si passa dai rilievi tecnici alle immagini delle telecamere, dall’incrocio delle segnalazioni di quartiere ai controlli sulle rivendite di oggetti usati. A volte basta un dettaglio: un distintivo su uno zaino, una targa vista di sfuggita, un orario che si ripete in altre segnalazioni.

Intanto, l’onda lunga è emotiva. Un parroco derubato tocca la dimensione del rito, della porta sempre aperta. Una donna incinta colpita parla, invece, della vulnerabilità quotidiana. È come se il colpo fosse entrato nelle nostre abitudini: uscire per una visita medica, chiudere la canonica per un incontro, tornare e trovare la normalità scomposta.

La risposta delle istituzioni e il tessuto civile

La solidarietà del sindaco di Montefredane non risolve, ma orienta. Ricorda che la rete civica è una parte della soluzione. Piccole pratiche fanno la differenza: scale condominiali illuminate, vicinati attenti, segnalazioni tempestive. Gli operatori sanno che non c’è ricetta magica: si lavora per livelli, dall’ascolto delle vittime ai tavoli con la Prefettura, fino alla prevenzione mirata. A livello nazionale, gli analisti hanno osservato un rimbalzo dei furti dopo gli anni della pandemia; i dati più aggiornati per area sono in aggiornamento e non consentono confronti puntuali per quartiere o comune in tempo reale. È onesto dirlo.

E allora, che cosa resta? La realtà, senza scorciatoie. Due persone colpite. Un territorio che reagisce. Un sindaco che si spende in prima persona, anche solo per dire “vi siamo accanto”. In fondo, la sicurezza non è solo una statistica o una pattuglia in più. È il modo in cui ci guardiamo quando scende la sera, quando chiudiamo la porta, quando decidiamo se fidarci del vicino. Forse la domanda giusta è questa: quale gesto concreto, domani, può restituire un pezzetto di serenità a chi l’ha persa stanotte?