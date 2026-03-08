L’INPS cambia le regole: adesso devi fare molta attenzione – Inews24

Importanti novità per quel che riguarda una questione molto preoccupante. L’INPS ha già avvertito sul da farsi.

Ogni lavoratore dipendente ha determinati diritti e bene o male tutti li conosciamo e sappiamo le regole da rispettare. Allo stesso tempo bisogna fare molta attenzione perchè non si può usare o addirittura andare oltre, specialmente in determinati casi e tutti sappiamo in generale a cosa è riferito.

Una delle questioni più delicate a cui i lavoratori fanno attenzione è sicuramente quella relativa alla malattia e alle visite fiscali. Ogni persona dipendente ha diritto a giorni di malattia ma ciò consegue che vengano rispettate determinate regole, in caso contrario si può andare incontro a pesanti sanzioni e in casi estremi anche al licenziamento. Ma lo Stato da questo punto di vista è abbastanza ‘sereno’ e di fatto ogni dipendente ha diritto ad almeno 180 giorni per mettersi a malattia e ognuno ha idee chiare a riguardo.

Allo stesso tempo però per potersi mettere a malattia bisogna rispettare alcune regole altrimenti si rischia il proprio lavoro. Il meccanismo per entrare in malattia è noto, sul sito del Ministero del lavoro è svelato che un lavoratore dipendente, in caso di malattia, può percepire un’indennità di lavoro. Questa viene pagata in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INPS che è molto attenta su questo fronte.

Ecco come andare in malattia senza avere danni: l’INPS è netta a riguardo

La malattia del dipendente è un tema molto delicato e occhio a queste situazioni, ci sono spesso problematiche tra il dipendente e il datore di lavoro con talvolta quest’ultimo che non gradisce. Quando un dipendente resta in malattia deve inviare un certificato medico direttamente sul sito dell’INPS e poi è tenuto a comunicare un indirizzo dove il lavoratore risiederà durante la malattia.

La novità è che ora oltre all’INPS anche il datore di lavoro può richiedere la visita in maniera esplicita e ciò avviene sia nei giorni normali che nei festivi, e quindi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Rispetto al passato il datore di lavoro può chiedere in maniera più semplice dei controlli sulla malattia, delle visite quasi a sorpresa a casa dei dipendenti. L’INPS ha diramato questa novità attraverso un comunicato relativo il Polo Unico per le Visite Fiscali.