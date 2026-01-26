Trading facile e veloce? Prova l’esperienza Fineco

Fineco presenta il Conto Trading, la soluzione pensata per chi desidera operare in modo professionale, ma con la semplicità e la velocità di un servizio su misura. Con l’affidabilità del primo operatore in Italia per volumi di azioni scambiate (Fonte: Report AMF Italia – FY 2024), Fineco offre un’esperienza di trading senza compromessi.

Costi chiari, vantaggi evidenti

Uno degli elementi distintivi del Conto Trading Fineco è la sua struttura tariffaria trasparente e conveniente:

Commissioni di negoziazione dello 0,19% sul controvalore dell’ordine

dello 0,19% sul controvalore dell’ordine Minimo 2,95€ e massimo 19€ per singola operazione

Zero canone mensile

Zero costi di custodia titoli

Inoltre, l’apertura del conto è completamente online e richiede solo un selfie e un documento.

Investi ovunque, su ciò che conta per te

Con Fineco puoi investire in migliaia di strumenti e mercati globali. L’offerta è ampia e adatta a tutti i profili di investitori:

Azioni in 26 mercati globali

in 26 mercati globali Obbligazioni : BOT, BTP, corporate e strutturate

: BOT, BTP, corporate e strutturate ETF, ETC ed ETN anche tramite Piani di Accumulo automatici

anche tramite automatici CFD su indici, azioni, materie prime e valute, a zero commissioni (solo spread)

su indici, azioni, materie prime e valute, a (solo spread) Futures e Opzioni su IDEM ed EUREX

su IDEM ed EUREX Certificati Turbo e a Leva Fissa , con rischio definito

, con rischio definito Criptovalute: operatività tramite CFD o ETP regolamentati

ETF senza commissioni in acquisto

Fineco ti offre la possibilità di investire in oltre 800 ETF a zero commissioni di acquisto in settori come AI, Salute, Energia, Finanza, Sicurezza e molto altro. Se hai meno di 30 anni, puoi anche costruire il tuo Piano di Accumulo (PAC) a condizioni ancora più vantaggiose.

Con il servizio Replay, puoi configurare il tuo PAC con:

1 ETP: 2,95€/periodo

4 ETP: 6,95€/periodo

10 ETP: 13,95€/periodo

ETP in promozione: 0€/periodo

Tutti gli strumenti per investire al meglio

Fineco mette a disposizione una serie di strumenti evoluti ma semplici da usare, ideali per supportarti in ogni fase operativa:

App dedicata con portafoglio integrato e accesso immediato agli ordini

con portafoglio integrato e accesso immediato agli ordini Grafici interattivi , analisi tecnica e trend di mercato

, analisi tecnica e trend di mercato News e quotazioni in tempo reale

Accesso alla piattaforma FinecoX, potente e intuitiva

Fisco? Ci pensa Fineco

Grazie al regime fiscale amministrato, Fineco si occupa di tutto: calcola e versa automaticamente le imposte dovute, semplificando la gestione fiscale del tuo trading.

L’affidabilità dei numeri 1

Fineco non è solo tecnologia: è anche solidità, servizio e innovazione. Con oltre 33 milioni di ordini gestiti all’anno, 98% di uptime piattaforma e una struttura 100% sviluppata e gestita internamente, è un punto di riferimento per il trading in Italia.

Con il 94% di clienti soddisfatti, scegliere Fineco significa affidarsi a un partner che unisce efficienza e affidabilità.

Apri il tuo conto in tre step

Apri il conto con un selfie Ricarica il conto Inizia a investire

Scegli il conto più adatto a te

Conto Trading : 0€/mese, pensato per chi vuole iniziare in modo semplice e veloce

: 0€/mese, pensato per chi vuole iniziare in modo semplice e veloce Conto Fineco: 3,95€/mese (azzerabile), completo e ideale per i trader più attivi