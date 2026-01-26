Trading facile e veloce? Prova l’esperienza Fineco

Costi chiari, vantaggi evidenti
Uno degli elementi distintivi del Conto Trading Fineco è la sua struttura tariffaria trasparente e conveniente:
- Commissioni di negoziazione dello 0,19% sul controvalore dell’ordine
- Minimo 2,95€ e massimo 19€ per singola operazione
- Zero canone mensile
- Zero costi di custodia titoli
Inoltre, l’apertura del conto è completamente online e richiede solo un selfie e un documento.
Investi ovunque, su ciò che conta per te
Con Fineco puoi investire in migliaia di strumenti e mercati globali. L’offerta è ampia e adatta a tutti i profili di investitori:
- Azioni in 26 mercati globali
- Obbligazioni: BOT, BTP, corporate e strutturate
- ETF, ETC ed ETN anche tramite Piani di Accumulo automatici
- CFD su indici, azioni, materie prime e valute, a zero commissioni (solo spread)
- Futures e Opzioni su IDEM ed EUREX
- Certificati Turbo e a Leva Fissa, con rischio definito
- Criptovalute: operatività tramite CFD o ETP regolamentati
ETF senza commissioni in acquisto
Fineco ti offre la possibilità di investire in oltre 800 ETF a zero commissioni di acquisto in settori come AI, Salute, Energia, Finanza, Sicurezza e molto altro. Se hai meno di 30 anni, puoi anche costruire il tuo Piano di Accumulo (PAC) a condizioni ancora più vantaggiose.
Con il servizio Replay, puoi configurare il tuo PAC con:
- 1 ETP: 2,95€/periodo
- 4 ETP: 6,95€/periodo
- 10 ETP: 13,95€/periodo
- ETP in promozione: 0€/periodo
Tutti gli strumenti per investire al meglio
Fineco mette a disposizione una serie di strumenti evoluti ma semplici da usare, ideali per supportarti in ogni fase operativa:
- App dedicata con portafoglio integrato e accesso immediato agli ordini
- Grafici interattivi, analisi tecnica e trend di mercato
- News e quotazioni in tempo reale
- Accesso alla piattaforma FinecoX, potente e intuitiva
Fisco? Ci pensa Fineco
Grazie al regime fiscale amministrato, Fineco si occupa di tutto: calcola e versa automaticamente le imposte dovute, semplificando la gestione fiscale del tuo trading.
L’affidabilità dei numeri 1
Fineco non è solo tecnologia: è anche solidità, servizio e innovazione. Con oltre 33 milioni di ordini gestiti all’anno, 98% di uptime piattaforma e una struttura 100% sviluppata e gestita internamente, è un punto di riferimento per il trading in Italia.
Con il 94% di clienti soddisfatti, scegliere Fineco significa affidarsi a un partner che unisce efficienza e affidabilità.
Apri il tuo conto in tre step
- Apri il conto con un selfie
- Ricarica il conto
- Inizia a investire
Scegli il conto più adatto a te
- Conto Trading: 0€/mese, pensato per chi vuole iniziare in modo semplice e veloce
- Conto Fineco: 3,95€/mese (azzerabile), completo e ideale per i trader più attivi
Prova l’esperienza completa e professionale del Conto Trading Fineco.