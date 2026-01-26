Ti rubano il codice e il denaro svanisce: come difendersi dall’ultima truffa

Arriva una nuova truffa: ti rubano il codice e il denaro non c’è più! Ecco come difendersi da questa nuova imboscata, i dettagli

Una nuova tipologia di truffa è sbarcata in Italia. Cresce a dismisura, anno dopo anno, il tasso di criminalità organizzato che opera tramite remoto, da lontano. Dimentichiamoci le rapine a mano armata, lo scippo del cellulare o del portafogli, le scene da film che per anni ci hanno perseguitato e tormentato. Oggi i veri furti avvengono online, senza che la vittima se ne accorga. L’ultima truffa è davvero tra le peggiori.

Il phishing e il vishing sono ormai all’ordine del giorno. Il primo esorta a rispondere ad un’email fraudolenta. Il secondo a comunicare, tramite telefonata, i propri dati personali e i codici della carta di credito, dopo che il truffatore ha comunicato un’operazione sospetta sul conto della vittima. Quest’ultima, impaurita, segue le istruzioni telefoniche del criminale cadendo inesorabilmente nella trappola. In entrambi i casi, però, come ben intuibile, seppur con un raggiro, è sempre la persona danneggiata a fornire le proprie credenziali.

Arriva una nuova truffa, ecco come difendersi!

La nuova frontiera della truffa non prevede nemmeno questo passaggio: il conto bancario può essere svuotato in maniera inconsapevole! E senza che si faccia nulla per “aiutare” il delinquente di turno. Un vero e proprio furto di codice, senza che si entri in possesso né della carta fisica né dei dati della vittima tramite qualche metodo (telefonata, email, SMS) fraudolento. Nulla di tutto questo.

Tutto ciò, sta succedendo con il trucco delle white cards o carte vergini, un nuovo crimine informatico che si sta espandendo sempre di più: solo nel 2024 questi casi sono aumentati dal 15 al 20% rispetto l’anno precedente. Di cosa si tratta?

Si tratta di carte sono all’apparenza innocue, bianche, senza loghi, dati o numeri riportati. Ma hanno una potente banda magnetica grazie alla quale diventano cloni perfetti di bancomat o carte di credito e permettono ai malfattori di sottrarre ogni tipo di risparmio alle vittime.

Ciò avviene – come riportato dal portale di “Today” – tramite skimmer, ovvero dispositivi fraudolenti installati su sportelli bancomat o Pos in maniera perfetta, impossibile accorgersene per l’occhio umano. I criminali ottengono le informazioni essenziali come il numero di carta e il Pin della vittima grazie a questi skimmer. Il successivo passaggio è trascrivere i dati rubati sulla banda magnetica delle white cards (con un apparecchio chiamato Msr), che a quel punto sono pronte a prelevare denaro.

Le forze dell’ordine sono state informate di questo nuovo tremendo modo di truffare i cittadini e sono già allo studio sistemi di prevenzione. Al momento il problema resta, dopo che il piano criminale è venuto alla luce in seguito ad una denuncia di una compagnia petrolifera, truffata per diversi milioni di euro.