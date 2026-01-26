Invasione di meduse nei mari italiani: ecco dove si trovano, fai molta attenzione

Quando in estate vi recherete al mare, state attenti alle meduse: stanno aumentando a vista d’occhio nei nostri mari

Ci stiamo avvicinando ai mesi estivi e cresce, inesorabile, la voglia di andare in vacanza e staccare con la quotidianità. Ormai in molti hanno già organizzato le proprie ferie e scelto le località dove recarsi. Per la maggior parte dei turisti, l’attrattiva, come sempre, è rivestita dalle località di mare, per godersi sole e relax sulle spiagge. In Italia, del resto, abbiamo il vantaggio di averne di bellissime praticamente ovunque, c’è solamente l’imbarazzo della scelta.

La mente corre già a quando potremo avere le nostre meritate vacanze e divertirci con amici e parenti, ma in vista dei bagni tanto agognati c’è un fattore da non sottovalutare e verso il quale prestare molta attenzione. Nei mari italiani c’è una presenza sempre maggiore di meduse, probabilmente sarà capitato a molti di fare almeno una volta la ‘conoscenza’ di questi organismi marini e non è stata una esperienza piacevole, dato che al contatto con loro l’effetto urticante lascia il segno.

Dunque, quando ci tufferemo in acqua, dovremo avere gli occhi aperti, per non incrociarle. Ma dove potremmo trovarle con maggiore probabilità e per quale motivo? Gli esperti ci danno una spiegazione.

Meduse nei mari italiani, emergenza nel Tirreno e non soltanto: il quadro degli esperti

L’invasione delle meduse nei nostri mari è dovuta a diversi fattori. Nel Mediterraneo sono sempre più presenti per l’innalzamento della temperatura delle acque, per le correnti che qui le portano e per l’incremento della pesca commerciale, che aumenta le possibilità di nutrimento delle meduse stesse.

Per tutti questi motivi, si susseguono un po’ ovunque avvistamenti di meduse sempre più numerosi. Lo scorso anno, secondo un report di ‘Men’s Health’, si è registrato in particolare un incremento nelle zone dell’alto Tirreno, in Toscana e specialmente vicino all’Isola d’Elba, ma la loro presenza in maniera massiccia è stato segnalato anche in prossimità della Costiera Amalfitana. Meduse in aumento anche nell’alto Adriatico, nelle vicinanze di Trieste.

Per difendersi, si possono utilizzare delle particolari creme antimedusa, che possono ridurre l’effetto urticante se si viene a contatto con loro, oppure, se siete amanti delle immersioni, potreste essere protetti efficacemente da tute da sub o da specifiche tute antimedusa australiane.