È già al capolinea: sparisce questo pulsante da tutte le automobili

Le automobili sono un argomento di grande passione per tante persone, ma una loro funzionalità può sparire da un momento all’altro: gli ultimi rumors non lasciano dubbi

La passione per le auto coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Che siano d’epoca, moderne o lussuose, è facile trovare qualcuno che abbia la passione dei motori. Senza dubbio, coltivarla non è semplice, anche perché resta molto costosa. Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione che c’è anche chi cura attentamente la propria auto senza avere l’esigenza di collezionarle.

Dipende tutto dal tipo di persona che si è e dalle proprie possibilità. Ci sono delle funzionalità moderne che hanno preso piede soltanto negli ultimi anni. Una di queste è il pulsante Start and Stop, che può essere già vicino al capolinea pur essendo considerato un simbolo d’innovazione. Ma sta perdendo sempre più consenso negli ultimi anni.

Era stata una delle invenzioni più importanti nell’ultimo periodo, nonché replicata e applicata da numerose case automobilistiche. La comodità è che una volta fermi al semaforo o per qualsiasi altro motivo, l’auto si spegne in automatico e si accenderà quando starà ripartendo sempre in automatico. In teoria sarebbe comoda e buona per l’ambiente, ma non è percepita così.

Automobili, via il tasto Start and Stop: la situazione

Questa caratteristica delle auto permette di generare molte meno emissioni. Il motore è spento quasi in automatico e a molti guidatori non è un effetto gradito, per questo Lee Zeldin sta spingendo per eliminarlo. La questione negli USA è particolare. I costruttori delle auto riferiscono che non è vincolante inserirlo, ma sono comunque previsti incentivi per chi lo farà. Questo genera evidenti risultati.

Donald Trump è coinvolto con Zeldin in questa situazione e questo potrebbe portare alla rimozione del tasto Start and Stop. Così terminerebbe anche una lotta che va avanti da anni, quella della salvaguardia dell’ambiente. Sul web circola un sondaggio che ha coinvolto anche gli automobilisti italiani. Ammontano al 66% gli automobilisti che disattivano questa funzione dell’auto. Un vero peccato, considerando quanto è importante questo tasto per la salvaguardia dell’ambiente.

Insomma, la situazione va monitorata attentamente per i prossimi mesi. E’ difficile convincere gli automobilisti che preferiscono tenere sotto controllo l’auto tenendo acceso il motore anche quando si è fermi. Non resta dunque che attendere per capire cosa succederà.