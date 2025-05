Legata, imbavagliata e derubata: ha perso 9 milioni di euro, stava per morire – Inews24

Riemerge una storia molto triste. Una rapina con la protagonista legata e imbavagliata. Ha rischiato davvero la vita e si è salvata.

Quando si è un personaggio famoso si hanno grandi vantaggi ma sicuramente si corrono anche molti più rischi. Tutti sanno chi sei e da dove vieni, conoscono tutto di te attraverso i social e specialmente sanno dei tuoi immensi guadagni. Una protagonista della scena mondiale ha rischiato grosso, è stata legata e imbavagliata ed ha rischiato la vita.

L’episodio in questione non è di questi giorni ma se ne è tornato a parlare in queste ore, stiamo parlando dell’influencer e showgirl Kim Kardashian, una vera icona negli Stati Uniti e conosciuta con milioni di follower sui social. In molti la ricordano anche per essere l’ex compagna del cantante Kanye West e di tanti altri protagonisti. Si è tornato a parlare in queste ore e durante il processo della rapina che la donna ha subito in un hotel a Parigi tra il 2 e il 3 Ottobre 2016.

Kim non ne ha parlato spesso se non nelle prime volte quando scioccata rivelò questa drammatica storia. L’amica Simone Harouche è tornata sulla vicenda ed ha raccontato quello che successe in quell’occasione: “Avevo temuto che fosse stata violentata o violata, ho pensato al peggio”, poi Simone ha raccontato che lei sotto shock ha detto ai rapinatori più volte di prendere quello che volevano e di lasciarla vivere, chiedeva solo questo: “Io devo vivere per i miei figli”, ha raccontato l’amica.

Kim Kardashian legata e imbavagliata: la refurtiva è da capogiro

L’amica Simone Harouche ha raccontato nel corso del processo che quell’episodio ha cambiato la vita di Kim e l’ha rivoluzionata, di fatto privandole della sua libertà. Lei ha infatti raccontato: “Ora ha uno stile di vita diverso, non può andare da sola da nessuna parte e perdere il senso di libertà è davvero orribile”. Una storia drammatica e che anche in quell’occasione lasciò totalmente sotto shock l’intera stampa americana.

I rapinatori erano quattro persone nate negli anni ’50 ed uno dei quattro è morto (mentre l’altro è in cattive condizioni di salute), il processo si sta tenendo per le altre due. La refurtiva era di ben 9 milioni di euro complessivi, comprendeva non solo soldi ma anche l’anello di fidanzamento di Kanye West (valore 3.5 milioni di euro) e alcuni orologi di diamanti Cartier, anch’egli di grandissimo valore.