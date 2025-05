Un weekend disastroso per gli italiani, il meteo è da dimenticare

Maltempo in arrivo nel fine settimana, le previsioni del tempo non lasciano scampo: guai in vista, per il sole bisognerà attendere

L’inizio del mese di maggio, dal punto di vista climatico, sembrava essere più incoraggiante rispetto al precedente mese di aprile, con i primi giorni che avevano portato finalmente caldo e sole, invertendo la tendenza di settimane in cui erano state piuttosto numerose le precipitazioni a carattere sparso. Ma si è rivelata soltanto una parentesi e anche ultimamente le piogge sono tornate a farci compagnia.

E’ stata, fino a questo momento, una settimana alquanto difficile e i prossimi giorni sembra non dovranno andare meglio, anzi. Il weekend in arrivo dovrebbe essere caratterizzato da rovesci piuttosto intensi in varie zone della penisola, andando dunque a guastare i piani di quanti aspettavano di poter avere qualche ora di relax da dedicare a se stessi all’aperto, magari in spiaggia.

Soltanto tra qualche giorno, la situazione dovrebbe tornare alla normalità, con temperature e clima più in linea con il periodo stagionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo degli esperti per tutto il fine settimana.

Meteo, maltempo generalizzato su tutta l’Italia: il quadro nelle varie regioni

La giornata di oggi, come riportato dai modelli esplicitati da ‘Ilmeteo.it’, farà da preludio a ciò che ci aspetta, con l’arrivo di un’area ciclonica dal continente africano. Dunque, le prime regioni a essere colpite dal maltempo saranno quelle dell’Italia meridionale.

Su Sardegna, Sicilia e Calabria si prevedono abbondanti piogge, largamente superiori alla media del periodo, che potrebbero anche, per la quantità delle precipitazioni, portare allagamenti e disagi.

Nel frattempo, però, ci sarà in arrivo sull’Italia anche una seconda perturbazione ciclonica dal Nord-Est e proveniente dal Baltico. Dunque temporali, in tardo pomeriggio e in serata, potrebbero esserci su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Una situazione che dovrebbe consolidarsi tra venerdì e sabato. Al Nord, sempre possibili rovesci improvvisi, anche se tendenzialmente potrebbero esserci aree più soleggiate. Dal Centro al Sud, invece, fronti di pioggia faranno la loro comparsa ovunque.

Il miglioramento dovrebbe iniziare soltanto a partire dalla tarda serata di sabato. Esiste la possibilità di avere una domenica più serena su gran parte dell’Italia, ma sull’argomento i modelli degli esperti andranno verificati gradualmente per avere una conferma della tendenza al ritorno del bel tempo.