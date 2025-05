Tragedia incredibile: è morta facendo una cosa che facciamo tutti i giorni – Inews24

Una notizia bruttissima. La donna è morta improvvisamente e l’avvenimento ha sconvolto l’intera cittadina. Si cerca di capire tutti i fatti.

Quando una persona viene a mancare è sempre una bruttissima notizia ma quando ciò avviene in un’età piuttosto giovane e con fatti piuttosto particolari è ancora peggio. E’ capitato da un momento all’altro, nessuno nel paese se lo aspettava e questa morte è una vera e propria tragedia. L’intera cittadina è letteralmente sotto shock.

Una donna di 41 anni, Valeria Di Gloria, è morta nella sua Agrigento una settimana fa, era il giorno della mamma e per lei doveva essere una bella giornata ma purtroppo non è andata cosi. La donna è venuta a mancare improvvisamente e ancora oggi si cerca un motivo riguardo la sua triste decisione. Mamma di cinque figli Valeria era divorziata e la sua morte ha lasciato tutti sotto shock.

Tutto è avvenuto nel corso di un normale pomeriggio e ad accorgersi di tutto quello che stava succedendo è stato un vigile del fuoco, in quel momento fuori servizio. L’uomo ha notato un incendio improvviso in una pompa di benzina, una macchina che stava prendendo fuoco ma quando è intervenuto era troppo tardi. La donna presente era già carbonizzata e solo dopo tutti si sono resi conto di quello che purtroppo è accaduto.

Lutto improvviso in città, la tragedia ha sconvolto l’intera comunità

E’ stata fatta un’autopsia e determinati controlli, ma soprattutto è servito il video delle telecamere per capire purtroppo quello che era successo. Non si conoscono le motivazioni ma la donna ha deciso di farla finita, si è suicidata e la notizia ha lasciato sotto shock l’intero ambiente, in molti in queste ore hanno espresso il proprio cordoglio e il dolore attorno alla famiglia che si è chiusa in giustificato silenzio.

Nessuno si capacita dell’accaduto ma la donna ha appiccato il fuoco in un distributore di carburante ed ha cosi messo fine alla sua vita. La comunità è sotto shock ed il sindaco della città Antonio Palumbo ha espresso il proprio dolore e la tristezza per l’accaduto, rilasciando le seguenti parole:

“Una mamma che lascia una famiglia distrutta a cui rivolgiamo le nostre condoglianze dinnanzi ad una tragedia tanto grande. Insieme all’amministrazione e al consiglio comunale manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia”, chiude cosi la donna.