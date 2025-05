285 euro di multa e 5 punti in meno sulla patente: ecco cosa non devi assolutamente fare

Il nuovo Codice della Strada in vigore dallo scorso dicembre ha mantenuto alcuni obblighi per gli automobilisti. Uno lo trovate proprio sulla patente

E’ stato argomento di discussione per settimane dal momento della sua approvazione, avvenuta lo scorso 14 dicembre dopo un lungo iter parlamentare.

In effetti, alcune delle novità contenute nel Nuovo Codice della Strada hanno avuto e stanno avendo un impatto notevole sulla condotta degli automobilisti italiani che – è risaputo – non brillano certo per disciplina. Lo conferma ulteriormente il gran numero di patenti sospese/ritirate per la guida con la smartphone o altri dispositivi elettronici, una fattispecie per la quale il nuovo CDS ha anche aggravato le multe elevandole fino a 1.400€ in caso di recidiva.

Incappare in una multa al posto di blocco è possibile anche per altri motivi. Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, di accensione dei fari anabbaglianti, revisione scaduta, sono queste alcune delle circostanze più comuni che fanno scattare verbali di multa e decurtazione di punti dalla patente.

Attenzione al codice sulla patente, si rischiano fino a 300 euro di multa

A proposito di patente, oltre ad essere in corso di validità, gli automobilisti devono sempre fare attenzione ad alcune indicazioni presenti sulla licenza di guida. Una delle più comuni è il codice 01, riferito all’obbligo di guida con lenti. Una prescrizione che scaturisce dall’articolo 173 comma 1 del Codice della Strada che stabilisce quest’obbligo per coloro ai quali, alla visita medica preliminare per il controllo dell’idoneità psicofisica alla guida, vengano riscontrati difetti rilevanti alla vista, su tutti la miopia.

In base all’esito della visita, possono essere riportati sul retro della patente alcuni sottocodici in base alla problematica riscontrata. In particolare, possiamo trovare

01.01 occhiali

01.02 lenti a contatto

01.03 occhiali protettivi

01.04 lente opaca

01.05 occlusore oculare

01.06 occhiali o lenti a contatto

Il mancato rispetto dell’obbligo di guida con lenti può essere sanzionato con una multa che può andare da 70 a 285 euro. E’ previsto anche un ulteriore provvedimento aggiuntivo ovvero la decurtazione immediata di 5 punti dalla patente. Non è tutto. In caso di incidente o altra tipologia di sinistro stradale con colpa, l’assicurazione può avvalersi della possibilità di non coprire i danni causati qualora venisse accertato che gli stessi siano scaturiti per il mancato obbligo di guida con lenti. Una disposizione dunque tassativa da seguire obbligatoriamente oltreché per il buon senso in quanto può cagionare danni a sé e agli altri utenti della strada.