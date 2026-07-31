Boom delle Vendite di Auto Elettriche: L’Europa Compensa il Calo di USA e Cina

Il rumore dei motori cambia passo: mentre la benzina morde e le abitudini si spostano, le città europee diventano il palcoscenico inatteso di un nuovo ciclo dell’auto. C’è movimento ai caselli, ai supermercati, nelle chat di condominio: le persone fanno conti, cercano alternative, scoprono che il pieno dell’energia si fa anche a casa. E questo, più di ogni slogan, spinge il mercato.

Un fatto è certo

Le vendite di auto elettriche crescono nel mondo. L’ultimo segnale arriva da un report dell’agenzia internazionale dell’energia che parla di traiettoria positiva, pur tra differenze regionali. Le cause? I prezzi dei carburanti ancora alti, compressi dalle tensioni in Medio Oriente. Prezzi che hanno riportato molti automobilisti alla calcolatrice, tra rate, chilometri annui e spese di manutenzione.

Nel 2023 le immatricolazioni globali

Di veicoli plug-in hanno superato la soglia dei dieci milioni, spingendo la quota di mercato a livelli mai visti. Nel 2024 la curva non si è spezzata. Ma non tutti si muovono allo stesso passo.

Ecco il punto che sorprende: è l’Europa a tirare, compensando il rallentamento in alcuni segmenti di Stati Uniti e Cina. Non parliamo di un sorpasso netto, ma di una spinta più omogenea e visibile nelle capitali e nelle province. La domanda si allarga oltre gli early adopter: flotte aziendali, famiglie che fanno 50 km al giorno, taxi e Ncc. È una crescita concreta, non rumorosa, che si riconosce nei parcheggi dei supermercati con due colonnine sempre occupate.

Perché l’Europa accelera

Incentivi mirati. Molti Paesi hanno rifinanziato bonus modulati sul reddito o sull’auto usata da rottamare. In Francia il leasing sociale ha aperto il mercato a chi prima non si avvicinava al nuovo.

Costi in calo

Il prezzo medio delle batterie è sceso negli ultimi anni e i listini hanno iniziato a rifletterlo, complici le guerre di prezzo tra brand storici e nuovi entranti. Il risultato è un costo totale di possesso più favorevole per chi percorre molti chilometri.

Rete migliore

In Ue ci sono ormai oltre 600 mila punti di ricarica pubblica. Non sono perfetti né distribuiti in modo uniforme, ma l’ansia da autonomia oggi si placa più spesso con una sosta al supermercato che con un itinerario da pianificare la sera prima.

Regole chiare

Gli obiettivi europei sulle emissioni di CO2 hanno spinto le case a offrire più modelli, soprattutto nei segmenti medi. La scelta conta: poter provare un’auto in concessionaria fa la differenza.

Cosa cambia per chi compra

Se fai 12-15 mila chilometri l’anno e hai un box o un posto auto con presa, una elettrica oggi è competitiva. In città è già un vantaggio: corsie preferenziali locali, Ztl, sosta meno cara. Se invece viaggi spesso, una plug-in o un ibrido tradizionale resta una via d’uscita sensata. Non esiste la formula magica: contano le tratte, il clima, la tariffa domestica, le ricariche rapide sulla tua rotta.

Negli Stati Uniti la crescita c’è ma si raffredda in alcuni segmenti, complice l’attenzione al prezzo e i tassi alti. In Cina l’offerta resta enorme, ma l’espansione procede a un ritmo più normale rispetto ai picchi recenti. In Europa, intanto, il “secondo giro” di adozione entra nei garage di chi fa i conti senza ideologia. Non tutti i dati sono consolidati trimestre per trimestre, e su singoli Paesi restano margini di incertezza: ma la direzione è leggibile.

Mi torna in mente quel papà in coda alla colonnina del discount, una sera di pioggia: “È come il telefono, la ricarico quando posso”. Ha sorriso, è salito in auto e ha messo la musica. Forse il futuro della mobilità elettrica non è un salto, ma una somma di gesti normali. La domanda è semplice: quando quei gesti diventeranno anche i nostri?