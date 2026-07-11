All’alba, tra strade umide e saracinesche mezze alzate, il Barese ha cambiato passo. La memoria corre ancora a quella spaccatura violenta contro un furgone blindato. Oggi, invece, si parla di manette e carte bollate. E di una comunità che prova a respirare più forte.

Operazione Carabinieri: Arrestati i 7 Rapinatori della Banda di Assalti Spettacolari a Portavalori nel Barese

Il colpo che ha scosso il Barese

A Toritto, novembre 2024. Il boato ha segnato il tempo. La banda ha usato bombe e kalashnikov per fermare un furgone portavalori. Ha sventrato la cassa. Ha preso un bottino da un milione di euro. È stata una scena rapida e brutale. Ha mostrato metodo, coraggio criminale, conoscenza del territorio.

Il nome di Toritto è diventato un punto su una mappa più ampia. Secondo gli inquirenti, quel colpo non è stato un episodio isolato. La banda avrebbe firmato più assalti, con movimenti coordinati e tempi scanditi. Chi vive tra Bari e l’entroterra lo sa: quando si parla di portavalori, si parla di professionalità. Purtroppo, anche dalla parte sbagliata.

Persone comuni ricordano i posti di blocco, le sirene in lontananza, i messaggi nei gruppi di quartiere. “Meglio deviare, quella strada è chiusa”. Se ti è capitato, lo ricordi nel corpo prima che nella testa. La paura rimane addosso. E ci mette tempo a scivolare via.

A metà di questo racconto c’è una svolta. E arriva oggi.

L’operazione e le accuse

Questa mattina i Carabinieri, su richiesta della Dda di Bari, hanno eseguito 7 misure cautelari. L’indagine contesta l’associazione a delinquere, la rapina aggravata (anche dal cosiddetto metodo mafioso) e altri reati contro il patrimonio. Gli investigatori collegano gli indagati al blitz di Toritto e ad altri colpi. Si tratta di un passaggio cruciale, ma non del traguardo: vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il dispositivo cautelare fotografa un rischio: la possibile reiterazione dei reati e la forza del gruppo. Per questo la procura antimafia ha chiesto provvedimenti duri. La risposta dello Stato è netta. Il messaggio è chiaro: il territorio conta, e lo si difende con indagini pazienti e operazioni mirate.

Il dato certo è doppio. Da una parte, l’assalto al portavalori di novembre 2024 a Toritto con esplosivi e armi da guerra. Dall’altra, l’operazione di oggi, che prova a chiudere il cerchio. Mancano ancora tasselli: chi ha fornito la logistica? Dove è finita la cassa? Esistono canali locali per riciclare un milione di euro così “caldo”? Gli inquirenti, al momento, non hanno diffuso dettagli su queste risposte. Qui conviene fermarsi ai fatti certi.

Ci resta una scena, più intima delle sirene. Un furgone blindato che riparte, lento, dopo un controllo. Un barista che rimette lo zucchero nei sacchetti. Un autista che guarda negli specchietti due volte invece di una. Non è epica. È vita normale. E forse è proprio questo il punto: quanto vale, per una comunità, tornare a fidarsi delle sue strade?