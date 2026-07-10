Maxi Incendio alla Bartolini di Milano: il Dramma Raccontato dal Magazziniere e le Indagini in Corso

Un lampo arancione ha inghiottito un magazzino in pochi minuti, nel cuore della Bovisa. La notte si è fatta densa, l’aria tirava verso il campus, e la città si è fermata a guardare quel respiro nero salire oltre i tetti. Dentro, il tempo ha smesso di correre: c’erano scatole, muletti, turni che s’incastravano. Poi, solo fuoco.

Milano ha conosciuto un altro shock. Un maxi incendio ha devastato circa ottomila metri quadrati del magazzino Bartolini in Bovisa, a pochi passi dal Politecnico di Milano. Le fiamme hanno divorato scaffali e bancali. Hanno acceso un bagliore visibile da lontano. L’aria, per ore, ha saputo di gomma e cartone bruciati.

L’Arpa è al lavoro sul monitoraggio della qualità dell’aria. I tecnici raccolgono campioni e controllano i microinquinanti. Al momento non ci sono dati completi resi noti. Non si confermano effetti sanitari immediati legati all’episodio, ma il quadro resta in evoluzione. La raccomandazione vale ovunque in questi casi: finestre chiuse a ridosso del rogo e prudenza per chi è fragile.

Il punto caldo è la dinamica. L’indagine è in corso. Gli inquirenti hanno delimitato l’area e raccolgono riscontri. Serviranno ore, forse giorni, per mettere in fila orari, scintille, materiali. In situazioni simili si guardano le telecamere, lo stato degli impianti, i flussi di merce. Non c’è una causa ufficiale. E non è serio proporne una.

Il rogo e la città

Il rogo è scoppiato in una zona ibrida, dove capannoni e laboratori convivono con aule e binari. La vicinanza al Politecnico ha reso la scena più visibile e più inquieta. Chi passava, filmava. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per contenere i fronti e raffreddare le strutture. L’accesso stradale ha retto, ma il traffico si è impastato. La logistica si è fermata. Le consegne hanno perso battito.

Ci sono immagini che restano addosso: la serranda piegata, il nastro bianco e rosso, i pallet ancora fumanti alle prime luci. La città è abituata a rialzarsi. Ma quando il fuoco prende un luogo di lavoro, non brucia soltanto cose. Taglia routine, turni, quattordicesime, piccoli equilibri familiari.

La voce dal magazzino

Il centro emotivo, però, è un uomo. Il capo magazziniere lo dice piano: “Ho preso un estintore, ma le fiamme erano troppo alte”. Non lo racconta per farsi coraggio, lo dice perché è andata così. Ha visto il primo bagliore spuntare tra due file di bancali. Ha fatto il gesto che conosce. Ha misurato in un secondo l’inutilità contro un muro caldo, già vivo. Si è fatto indietro, ha urlato verso l’uscita. È il momento in cui un mestiere cambia pelle: non sposti più pacchi, sposti persone.

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, aprirà un fascicolo. È l’atto che dà un perimetro. Dentro ci saranno verbali, perizie, tempi di arrivo, controlli sui presidi antincendio, eventuali non conformità. Fuori ci sono gli addetti che aspettano una chiamata, un rientro, un “da domani si riparte”. Finché non arrivano dati, ogni ipotesi resta sospesa. Ed è giusto così.

C’è una domanda che rimane, mentre la Bovisa torna a respirare piano. Quante vite quotidiane stanno in ottomila metri quadrati, e quanta città ci vuole per tenerle insieme quando il fuoco si spegne e resta solo il freddo del ferro?