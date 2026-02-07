Maria De Filippi, messaggio da brividi: telespettatori senza parole

Parole incredibili nei confronti di un personaggio del calibro di Maria De Filippi. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato davvero.

Maria De Filippi è una vera e propria icona della televisione italiana, un personaggio che ovunque va riesce a fare la differenza. La nota conduttrice è un personaggio chiave all’interno di Mediaset e riesce in ogni programma ad attirare un grandissimo seguito, grandi risultati e sempre apprezzamenti ovunque.

In un periodo storico dove la rete privata vede la crisi dei reality, con problemi sia al Grande Fratello Vip che all’Isola dei Famosi, Maria De Filippi è un raggio di luce nelle difficoltà, una delle poche persone che in questo momento fa davvero la differenza. E lo ha fatto ancora una volta con la trasmissione Amici, programma tv tra i più longevi della storia recente di Mediaset.

Maria De Filippi ottiene consensi ovunque, l’abbiamo vista protagonista alla guida di Uomini e Donne e C’è Posta per Te ed ogni suo programma sembra volare. Tra questi non dimentichiamo affatto Amici, un suo programma storico dove ha lanciato vari artisti che ora splendono in tv. Da Emma Marrone a Stefano De Martino senza dimenticare la più recente Angelica Mango, vincitrice poi a Sanremo lo scorso anno. Anche quest’anno Amici è volato, numeri grandiosi di telespettatori e Share e Maria ha ricevuto numerosi elogi.

Maria De Filippi da urlo, il messaggio di Piersilvio Berlusconi è quasi commovente

Qualsiasi cosa fa Maria De Filippi riesce a ottenere consensi, numeri incredibili e grandi risultati e lo fa senza essere volgare o cadere nel trash. Per questo è molto apprezzata ovunque e per questo è una delle ‘pupille’ di Piersilvio Berlusconi che le ha scritto pubblicamente una stupenda lettera per elogiarla. Belle parole e Piersilvio ha proseguito scrivendo:

“Grazie Maria, tu e tutta la tua squadra avete dimostrato ancora una volta che la tv può emozionare, ispirare e può lasciare il segno”, raccontandosi senza patemi. Piersilvio ha poi proseguito elogiando questo storico programma: “La scuola di Amici è un luogo speciale dove i giovani talenti imparano a cadere e a rialzarsi, a costruire la propria strada con passione e determinazione”.

Infine l’amministratore delegato di Mediaset ha voluto elogiare Maria dicendo: “Cara Maria, il tuo lavoro è prezioso non solo per la televisione ma perchè trasmette a tutti i giovani valori positivi che insegnano a crescere”.