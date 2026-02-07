Instagram, decisione assurda: gli utenti sono sconvolti

Arriva una clamorosa decisione di Instagram, i proprietari hanno deciso di fare un sorprendente quanto importante investimento.

La vita reale ha sicuramente vissuto un grande cambiamento con l’avvento dei social che hanno cambiato totalmente il nostro modo di porci. Tra le varie cose abbiamo assistito al mondo dei social e in particolare è arrivato Instagram, un social che ha letteralmente cambiato l’immagine della nostra società.

Sono cambiate tante cose e Instagram ha fatto l’ennesimo grosso investimento di questi anni, un modo per rimodulare la sua piattaforma e provare ancora a rilanciarla. Non è semplice visto che parliamo di un’azienda mondiale e nelle ultime ore l’azienda ha confermato di essere pronta a fare un investimento importante di ben due miliardi di dollari. Numeri importanti ed è stato svelato il motivo di questa decisione.

L’amministratore delegato della piattaforma social Instagram Adam Mosseri ha rivelato questa decisione e ha svelato la motivazione chiarendo: “Si tratta di investimenti in incentivi diretti e Instagram ha speso questa somma per permettere ai propri creator di raggiungere un pubblico sempre più ampio”. Qualcuno ha storto il naso a riguardo ma il dirigente ne ha parlato con tranquillità chiarendo che si tratta di una scelta condivisa, un modo per aiutare sia i creator che gli utenti e che i primi stanno diventando sempre più rilevanti in questa società.

Instagram sempre più presente nella società: i dettagli

In molti hanno criticato la scelta di Instagram di dare ulteriori fondi per i creator, non visti a buon viso da diversi protagonisti ma il dirigente ha voluto fare chiarezza spiegando l’utilità di questi investimenti e allo stesso tempo ha chiarito che ci saranno ulteriori investimenti a prescindere da personaggi terzi e l’uomo ha spiegato quanto i creator stiano avendo un ruolo sempre più importante nella società:

“Stiamo assistendo a un trasferimento di potere dalle istituzioni agli individui in tutto il settore” e ha reso noto che è previsto un giro gigantesco economico che riguarda i contenuti postati dai creator, come vediamo in ogni post e Instagram Stories pubblicata dal creator. Instagram sta vivendo un momento complicato a causa dei rapporti non chiari e puliti con il proprietario di Meta Mark Zuckerberg e c’è grande curiosità di vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

I creator hanno un ruolo sempre più decisivo in società e quindi Instagram vuole contribuire alla sua crescita.