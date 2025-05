Doppio colpo Juventus: Osimhen e un altro a zero euro

Un doppio colpo è in arrivo alla Juve: non solo Victor Osimhen, Giuntoli è pronto a prendere anche un altro calciatore a zero euro! I dettagli

Comunque finisca il campionato della Juventus in estate sarà rivoluzione. In troppi, durante l’annata, hanno deluso, con l’obiettivo ad agosto considerato minimo (la conquistata di un posto Champions), che presto è diventato l’unico vero appiglio per dare un senso alla stagione, dopo il fallimento nelle coppe. E l’alibi dei diversi infortuni regge fino ad un certo punto. Cristiano Giuntoli ha in mente diversi cambiamenti.

A partire dall’attacco dove degli attuali giocatori in organico nessuno ha il futuro certo. Vlahovic viaggia sempre più verso l’addio, Milik continua ad essere un mistero (ed è probabilmente destinato ad andare via a sua volta) mentre Kolo Muani non è di proprietà bianconera. Per questo il dirigente si sta muovendo su vari fronti, per cercare di acquistare diversi calciatori in quel reparto. Il preferito dall’ex Napoli è a tutti risaputo.

Giuntoli chiude un doppio colpo alla Juve: non solo Osimhen

Ci riferiamo a Victor Osimhen, già portato proprio all’ombra del Vesuvio. Giuntoli vuole riprovarci ma non sarà facile in quanto bisognerà trattare con De Laurentiis che di sicuro non farà sconti alla rivale numero uno. Arrivano novità non solo sul possibile trasferimento del nigeriano nel capoluogo piemontese ma anche di un altro colpo, in arrivo a costo zero!

Ne ha parlato il giornalista della Rai, Paolo Paganini, con un post sul proprio profilo “X”. Secondo il noto collega, infatti, nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra l’entourage di Osimhen e Giuntoli con il calciatore che ha dato la sua totale disponibilità a trasferirsi alla Juve, nonostante le molte richieste dalla Premier League (dove da sempre sogna di approdare il classe ’98). Dunque non è una chimera vedere l’anno prossimo l’ex Napoli a Torino.

Il secondo colpo, invece, porta a Leroy Sanè del Bayern Monaco. Il tedesco è in uscita dal club campione di Germania, andrà via a parametro zero. Ecco perché può essere un colpo di primissimo piano per la Juve con Giuntoli che medita di prenderlo gratis. Le prossime settimane saranno indicative in un senso o nell’altro, anche perché ci sarà da battere la folta concorrenza pronta ad accaparrarsi le prestazioni del classe ’96. Ma se per il cartellino di Osimhen andrebbe compiuto uno sforzo economico, diverso sarebbe il discorso per Sanè. Fondamentali, in questo caso, saranno il progetto e le promesse sull’ingaggio.