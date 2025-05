Violenza sessuale nei confronti di una donna: denunciato un calciatore professionista

Clamorosa denuncia ai danni di un calciatore professionista: è finito nei guai per una presunta violenza sessuale nei confronti di una donna! I dettagli

Un brutto episodio che abbraccia il mondo del calcio è accaduto nei giorni scorsi. Un calciatore professionista, famosissimo e di serie A, è stato denunciato da una donna per una violenza sessuale. Adesso dovrà rispondere delle sue azioni e la sua carriera potrebbe essere in pericolo. Non è la prima volta che si sentono, purtroppo, storie di questo genere, specialmente negli ultimi anni. Diversi i casi anche ad altissimo livello.

Come quelli riguardanti, ad esempio, Theo Hernandez o Gudmundsson (ora alla Fiorentina). L’islandese è stato accusato ed è andato a processo in patria, venendo alla fine assolto. Il caso più eclatante, probabilmente, è quello di Manolo Portanova che a lungo è stato condannato (anche alla galera) per una violenza ai danni di una giovane studentessa. Al punto di dover interrompere la sua carriera e quasi comprometterla. Anche perché una volta tornato all’attività agonistica nessuna tifoseria lo voleva in squadra. Ora questa vicenda è alle spalle ma un altro caso è pronto a scoppiare.

Calciatore professionista denunciato per violenza sessuale: confessione choc

Secondo i quotidiani Messaggero Veneto e Gazzettino, una donna ha denunciato una violenza sessuale avvenuta la notte tra domenica e lunedì scorso ai suoi danni da parte di tre individui. Uno di questi è un noto calciatore professionista. La ragazza (32 anni), nonostante fosse ubriaca, ha tentato in tutti i modi di opporsi alle insistenze dei tre che l’avrebbero accompagnata in un appartamento e poi abusata di lei sessualmente. Si è così recata all’Ospedale della Misericordia di Udine nella giornata di lunedì 12 maggio per farsi medicare e avrebbe confessato tutto ai medici e ai carabinieri presenti.

Il calciatore accusato sarebbe Oumar Solet dell’Udinese. Il difensore, a cui è stato notificato l’atto in stato di libertà, si è chiuso nel massimo riserbo, non commentando la vicenda. Mentre uno dei suoi due compari si è difeso parlando di un rapporto consenziente con solo un suo amico (non è specificato se si trattasse di Solet) con la quale già c’era una frequentazione in corso, al termine di una festa dopo che tutti avevano bevuto qualche bicchiere di troppo. Respingendo ogni accusa di violenza, fumo e droga.

I vertici del club friulano, al pari del classe 2000, hanno preferito non commentare la vicenda con l’Udinese che ha professato di “non conoscere i fatti”. La carriera del francese ora rischia di subire una brusca frenata. Era nel mirino delle big assolute del calcio italiano come Inter, Roma e Napoli pronte a scatenare un’asta.