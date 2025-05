Soffri il mal d’auto? Ecco come risolvere il problema per sempre

Alcuni di noi soffrono il mal d’auto, tutti i suggerimenti utili per debellarlo e non avere più problemi

Nei fine settimana, per rilassarsi, può essere una buona idea, se la situazione lo permette, andare a fare qualche breve gita fuori porta, per staccare un po’ con la solita routine e la quotidianità. Ma non sempre questa si rivela una esperienza piacevole. Lo abbiamo magari sperimentato spesso da bambini, quando di sabato o di domenica viaggiavamo in macchina con i nostri genitori ed eravamo preda del mal d’auto.

Per alcuni di noi, queste sensazioni fastidiose, crescendo, non sono svanite. Si tratta di una patologia conosciuta come cinetosi, una condizione che in movimento, in auto e non solo, genera problemi per il contrasto tra il sistema vestibolare, responsabile dell’equilibrio, e le informazioni provenienti dagli occhi. Il risultato si traduce in tutta una serie di sintomi che chi ne ha sofferto o ne soffre conosce molto bene: nausea, capogiri, pallore, nei casi peggiori anche vomito.

Non è facile, dunque, avere a che fare con tutto questo. Ma per nostra fortuna esistono dei sistemi per provare a risolvere il problema una volta per tutte o comunque per soffrirne molto di meno.

Mal d’auto, dove sedersi e cosa fare per alleviare o ridurre i sintomi

Si tratta di pochi semplici accorgimenti, che però dovrebbero portare benefici immediati o quasi, per alleviare la sensazione di malessere che si prova nel corso dei vostri viaggi in auto.

Innanzitutto, laddove possibile, posizionatevi sul sedile del passeggero anteriore, che in casi come questo è quello più comodo e che meno può generare malessere rispetto a quelli posteriori. Prendete più aria possibile, che sia con il condizionatore oppure abbassando un po’ il finestrino. Aiutatevi guardando un punto fisso e cercando di mantenere questa osservazione per ridurre la sensazione di vertigine. Evitate di leggere e bevete molta acqua.

Se vi sentite male, se possibile, sdraiatevi. Prima di salire in auto, inoltre, può essere d’aiuto evitare pasti particolarmente pesanti, specialmente se a base di cibi grassi, acidi o piccanti. Con tutti questi suggerimenti, la sensazione di stordimento e di capogiro dovrebbe ridursi considerevolmente e aiutarvi a stare meglio durante il viaggio e rendere in generale migliori le vostre esperienze in auto. Si tratta di suggerimenti validi tendenzialmente anche per i viaggi in barca o in aereo.