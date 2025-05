L’Isola dei Famosi, dolore infinito per un noto volto: lutto atroce – Inews24

L’Isola dei Famosi è tornata subito protagonista ma nelle ultime ore una triste rivelazione ha sconvolto gli animi di tutti i fan.

L’Isola dei Famosi è finalmente tornata e lo storico programma tv ha sostituito nelle idee di Mediaset il programma The Couple, reality condotto da Ilary Blasi che non ha dato grandi risultati anzi potremmo dire tutt’altro. Nel corso degli anni L’Isola ha cambiato conduttori e lanciato tante novità con diversi protagonisti e personaggi nuovi nel mondo della tv.

Negli anni in molti hanno fatto il giro dei reality, talvolta hanno avuto successo e talvolta no e tra i tanti protagonisti che abbiamo conosciuto c’è anche il figlio d’arte Ignazio Moser, figlio della leggenda di ciclismo. A differenza del padre Ignazio ha intrapreso la carriera ciclistica solo a livello dilettantistico ma dopo è entrato nel mondo della tv e nel 2021 ha preso parte anche all’Isola dei Famosi.

Tra le varie esperienze anche quella al Grande Fratello Vip e li Ignazio ha conosciuto Cecilia Rodriguez, sorella della più nota Belen Rodriguez. I due hanno iniziato una storia, si sono sposati ed ora Cecilia è anche incinta. Ignazio Moser è in silenzio da settimane e ognuno si chiedeva il reale motivo di questo silenzio e la verità è piuttosto amara.

L’Isola dei Famosi, grave lutto per l’ex protagonista

Qualcuno pensava che il silenzio social di Ignazio Moser fosse dovuto a una crisi con la compagna ma la realtà è ben diversa, i due stanno benissimo insieme e Cecilia aspetta un figlio. Il vero motivo per cui Ignazio è in totale silenzio è dovuto ad una brutta notizia come riferisce il magazine di Chi e Ignazio Moser sarebbe in silenzio a causa della morte di uno dei suoi più cari amici. Una notizia che lo ha turbato profondamente.

Per questo motivo il figlio d’arte ha deciso cosi di non parlare e restare in silenzio sui social, non se l’è sentita di passare e condividere post e storie sui social normalmente in un momento sentito come questo. E anzi a dire il vero non ci sono state neanche conferme o smentite a questa storia con l’uomo che continua a stare in silenzio ed i fan che sono in attesa di risposte con grande curiosità.

Insomma una brutta notizia per Ignazio Moser ed i tifosi sperano che tutto possa presto tornare alla normalità e in totale serenità.