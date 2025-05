Clamoroso scandalo in Moto GP: guerra legale col Campione del Mondo

Scoppia lo scandalo in Moto GP, potrebbe esserci una guerra legale con il Campione del Mondo: nessuno si aspettava una situazione di questo tipo

La Moto GP sta esprimendo un giudizio che inevitabilmente non farà piacere i tifosi di Pecco Bagnaia. Infatti, da quando Marc Marquez è approdato in Ducati, sta lasciando le briciole al suo compagno di squadra. Questo perché, secondo alcuni commenti di appassionati furiosi contro Gigi Dall’Igna, la moto è misura del pilota spagnolo. La lotta per il titolo mondiale sembra finita ancor prima di iniziare.

Bagnaia, però, nel corso della stagione può migliorare e portare a casa dei risultati importanti. La stagione è lunga e può succedere di tutto, ci sono una cinquantina di punti di svantaggio da Marquez. Ma il traguardo dei nove motomondiali proprio come Valentino Rossi è vicinissimo. Basta mantenere un po’ di costanza fino a fine stagione e continuare a fare ciò che già sta facendo dall’inizio.

Questa stagione, oltre a Bagnaia e Marquez, doveva essere anche quella di Jorge Martin. I tre sono stati assolutamente fantastici già la scorsa stagione e Martin si era laureato Campione del Mondo e poi aveva firmato con l’Aprilia. Il suo obiettivo, in realtà, era la Ducati, che però ha scelto di puntare su Marquez.

Moto GP, Jorge Martin vuole andar via dall’Aprilia

E l’avventura di Martin all’Aprilia potrebbe essere già finita. Il pilota spagnolo ha fatto sapere al team di volersi avvalere della clausola prevista nel contratto biennale, che gli permette di andar via se non si fosse trovato in lotta per il titolo dopo il GP di Francia. E’ una decisione unilaterale per quella che è una clausola prestazionale: la casa motociclistica non avrebbe preso bene la scelta, perché Martin per infortunio ha corso soltanto in Qatar, dov’è caduto e si è fatto male di nuovo.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l’Aprilia starebbe valutando azioni legali contro Martin, sul quale si è costruito il progetto. Visto che è stato infortunato, la casa motociclistica è convinta che questa clausola non si possa attivare. Di sicuro è stato raggiunto un punto di rottura difficilmente sanabile e quindi è complicato che le parti continuino insieme nel 2026.

La sensazione è che Martin voglia andarsene il prima possibile, questo mette a rischio anche la seconda parte di stagione. Inoltre, si parla della Honda molto interessata al suo ingaggio qualora dovesse effettivamente andar via con questa clausola.