Elezioni Usa, Donald Trump: “Sono qui grazie a Dio. Siamo sull’orlo della terza guerra mondiale”

Donald Trump ha accettato la candidatura dei Repubblicani alla Casa Bianca ed ha tenuto il suo primo discorso dopo l’attentato.

“Non sarei dovuto essere qui. Ma non è così. Io sono qui davanti a voi per grazia del Dio onnipotente”. Con queste parole Donald Trump ha parlato ai suoi sostenitori alla convention repubblicana a Milwaukee. Ha ricordato così l’attentato di sabato scorso, quando a Butler, in Pennsylvania, un giovane gli ha sparato sul palco ferendolo all’orecchio. Un attentato che, secondo gli ultimi sondaggi, lo avrebbe portato in vantaggio su Joe Biden: 52% a 48%.

Se da un lato Trump ha la certezza di essere in vantaggio, dall’altro ci sono dubbi e timori circa il possibile imminente ritiro di Joe Biden, suo rivale democratico nonché attuale inquilino della Casa Bianca. Lo scenario costringerebbe il tycoon a cambiare almeno in parte la strategia della sua campagna per evitare che cambi la traiettoria del voto.

“Siamo una nazione in declino. – ha detto Trump – Joe Biden ha fatto danni impensabili al nostro Paese. Non pronuncerò più questo nome. I nostri confini saranno sicuri, l’economia crescerà, ripristineremo pace e stabilità in tutto il mondo. Ma per realizzare tutto questo dobbiamo salvare il Paese dalla leadership incompetente degli ultimi 4 anni”.

Secondo il leader repubblicano quelle di novembre sono “le elezioni più importanti della nostra storia“. Trump ha imputato alla attuale leadership nazionale anche il proliferare delle crisi internazionali che stanno spingendo il mondo “sull’orlo della terza guerra mondiale“. “Metteremo fine – ha continuato – ad ogni singola crisi internazionale che è stata creata dall’amministrazione in carica, inclusa la orribile guerra tra Russia e Ucraina. Con me non sarebbe mai successo. E quella causata dall’attacco di Hamas contro Israele”.

Donald Trump: “Nel 2020 hanno usato il Covid per imbrogliare”

Riferendosi alle elezioni del 2020, Donald Trump ha affermato che “hanno usato il Covid per imbrogliare“, tornando sul terreno del negazionismo elettorale. “E poi abbiamo avuto quell’orribile, orribile risultato che non permetteremo mai più che accada, il risultato elettorale. Non permetteremo mai che ciò accada di nuovo. Hanno usato il Covid per imbrogliare. Non permetteremo mai che accada di nuovo”.

Trump ha salutato anche il suo vice, Jd Vance, ringraziato la moglie, l’ex first lady Melania per essergli stata vicina nel momento drammatico, il resto della famiglia, lodato il figlio Eric. La convention repubblicana si è chiusa sulle note della Turandot di Giacomo Puccini, in particolare l’aria “Nessun dorma”, cantata da Pavarotti. Risuonano nel palazzetto le parole “Vincerò, vincerò”.