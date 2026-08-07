Conte sfida Meloni sulla Commissione Covid: ‘La verità è un dovere’, polemiche sui 100 milioni a imprenditore privato

Tra accuse incrociate e carte agitate in pubblico, la politica torna sul luogo dell’emergenza: la Commissione Covid diventa l’arena dove Giuseppe Conte sfida Giorgia Meloni. In gioco non c’è solo il passato, ma l’idea stessa di trasparenza che vogliamo per il futuro.

La scena è nota: toni accesi, richiami alla memoria collettiva, la richiesta di fare chiarezza. Conte chiama in causa Palazzo Chigi e il ministero della Salute. Meloni risponde con una formula semplice e netta: “La verità è un dovere”. Al netto delle bandiere di partito, il messaggio scorre chiaro. La Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia diventa il luogo simbolico di un Paese che vuole capire se, come e perché alcune scelte abbiano funzionato oppure no.

In mezzo, ci siamo noi. Chi ha perso un parente nel 2020. Chi ha visto l’azienda spegnersi. Chi ancora oggi guarda una Ffp2 e sente il nodo in gola. Per questo il linguaggio delle carte e dei decreti, delle determine e degli atti contabili, deve tornare umano. Chiaro. Controllabile.

Cosa c’è davvero in gioco

La maggioranza rivendica il mandato: ricostruire i passaggi chiave dell’emergenza, dalla chiusura delle scuole agli acquisti in deroga, fino alla catena decisionale tra Stato e regioni. L’opposizione teme il “processo politico” al premier di allora. La verità, probabilmente, sta nel dettaglio: nelle date, nei verbali, negli stanziamenti, nelle e-mail che spiegano perché una scelta è stata fatta e non un’altra. È qui che l’inchiesta parlamentare può alzare l’asticella: meno slogan, più documenti. Meno rievocazioni, più numeri.

Un numero, oggi, brucia più di altri: i famosi 100 milioni. Conte chiede perché e come lo Stato avrebbe riconosciuto una somma così alta a un imprenditore privato “che fatturava somme modeste”, senza attendere l’appello e l’eventuale provvedimento cautelare. È un’accusa politica, non una sentenza. I dettagli completi non sono ancora pubblici e alcune parti del dossier, al momento, non risultano verificabili in modo indipendente. Qui serve massima prudenza: atti, date, causali, riferimenti a gara o appalto (se c’è) e quadro normativo usato durante l’emergenza.

Il nodo dei 100 milioni

La domanda, però, è di quelle che uniscono destra e sinistra quando si spengono le telecamere: chi controlla i soldi pubblici, soprattutto in deroga? Durante il Covid, il Codice degli appalti ha visto scorciatoie legittime per ragioni sanitarie. Si è pagato prima per avere forniture subito, si è firmato in fretta per non restare senza. Risultato: in alcuni casi sono nati contenziosi. La Corte dei conti ha già chiesto conto di procedure costose o caotiche in vari dossier. Nulla di scandalistico di per sé: è il dopo che decide se un’emergenza lascia ordine o scorie.

Per capirci: quando uno Stato accetta di chiudere un accordo o riconoscere un indennizzo, deve spiegare base giuridica, calcolo del danno, garanzie, tempistiche. E se pende un giudizio di appello, serve motivare perché si paga comunque. Non è un tecnicismo: è il confine tra necessità e leggerezza. Tra efficienza e favore. E qui il Parlamento ha tutta la legittimità di chiedere conto, nome per nome, atto per atto.

Meloni insiste: “La verità è un dovere”. Bene. Allora verità significa pubblicare gli atti, ascoltare tutte le voci, evitare forzature. E, sì, dare a chi era al governo nel 2020 lo spazio per spiegare scelte fatte tra sirene delle ambulanze e decreti notturni. La politica litiga, ma i documenti non urlano: parlano. Siamo pronti ad ascoltarli davvero? O preferiamo il rumore di fondo che copre le risposte scomode?