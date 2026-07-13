Letterboxd in cerca di un nuovo proprietario: Netflix e Paramount tra i potenziali acquirenti

Una piattaforma nata come diario di visioni ora è al bivio: restare indipendente o entrare nell’orbita di un grande studio? Il destino di una community che parla di cinema ogni giorno potrebbe decidersi lontano dalle sale, in una stanza riunioni con le tende tirate.

Se usi Letterboxd, lo sai: apri l’app, spunti un film, lasci due righe di pancia. Succede che un commento arguto ti strappi un sorriso, che una lista ti apra una porta su un regista mai visto. È una routine intima, quasi tattile, in un mondo digitale che corre. Lì, il cinema torna a essere conversazione, non solo algoritmo.

La piattaforma nasce nel 2011, in Nuova Zelanda. Cresce piano, poi accelera con la pandemia. Mantiene un cuore da community: recensioni brevi, liste, toni da cineforum e meme colti. Nel 2023 entra un socio di maggioranza per spingere lo sviluppo, con una valutazione stimata nell’ordine delle decine di milioni di dollari. Un passaggio che ha portato server più stabili, funzioni nuove, ma anche interrogativi sul futuro.

Oggi il punto centrale arriva a metà frase: la società valuta una possibile vendita. Secondo indiscrezioni di mercato, tra i potenziali acquirenti guardano da vicino Netflix, Sony e Paramount. Non ci sono offerte formali rese pubbliche. Nessuna cifra confermata. Si tratta di sondaggi e scenari allo studio, ma abbastanza concreti da agitare il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

Perché interessa a Netflix, Sony e Paramount

I motivi sono chiari. Un catalogo vivissimo di gusti, dati comportamentali e tendenze in tempo reale. Per Netflix, integrare il diario dei film con la piattaforma potrebbe chiudere il cerchio: scoperta, discussione, e poi visione in un click. Le liste “Da vedere” che si trasformano in “Guarda ora” darebbero un vantaggio competitivo misurabile.

Per Sony e Paramount, l’attrazione è doppia. Da un lato, insight preziosi sul passaparola prima dell’uscita in sala. Dall’altro, un canale diretto per trailer, anteprime, campagne mirate su pubblici che amano davvero i film. Il rischio? Che la percezione di indipendenza editoriale si incrini. Che le recensioni sponsorizzate, o solo percepite come tali, rompano l’incantesimo. Sullo sfondo ci sono anche temi di antitrust e di tutela della privacy: chi possiede i dati delle nostre visioni, e con quali garanzie?

Cosa cambierebbe per gli utenti

Il sogno: integrazioni più fluide, link affidabili a dove vedere i titoli, strumenti migliori per i creatori, copertura dei festival più robusta. Il timore: più pubblicità, feed meno organici, pressione a spingere certe uscite. La forza di Letterboxd è sempre stata la voce della sua gente. Un tono ironico ma onesto. Un ecosistema di microcritica che, a volte, pesa quanto un articolo lungo. Se quel tono si ingessa, si perde qualcosa che non si compra.

C’è anche una lezione di sostenibilità. Una piattaforma di nicchia che diventa mainstream deve trovare un modello solido. Abbonamenti, partnership, strumenti pro: nulla di male, se la bussola resta la fiducia. Molti competitor hanno fallito proprio qui, sacrificando la community all’altare del “growth a tutti i costi”.

E allora, immagino il gesto più semplice: segnare un film amato da anni e rileggere le tue parole di allora. Ti riconosci o sei cambiato? Forse è questa la domanda che conta anche per la piattaforma. Chi vorremmo che custodisse la nostra cineteca emotiva? Un marchio globale, una major, oppure ancora quell’angolo di internet dove le stelle, a volte, dicono più delle parole.