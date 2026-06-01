Ritorno al Castello di Beaufort: Israele Riconquista la Storica Fortezza Libanese dopo 26 Anni

Una rocca di pietra che scruta la valle, il vento che torna a piegare un drappo familiare, e un confine che non è mai solo una linea: al castello di Beaufort la Storia, ancora una volta, bussa forte al portone.

L’avanzata nel Libano meridionale

Ha riportato i riflettori su una cima che molti ricordavano solo nei libri o nelle foto sgranate degli anni Ottanta. Secondo comunicazioni ufficiali israeliane, la bandiera della brigata Golani è tornata a sventolare su Beaufort dopo 26 anni. Il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di un ritorno “uniti, determinati e più forti che mai”. Al momento, non è possibile una verifica indipendente continua della situazione sul terreno, e il quadro operativo resta fluido.

Il dettaglio che colpisce

C’è un dettaglio che colpisce chiunque sia stato lassù: l’aria cambia. Il forte medievale (Qalaat al‑Shaqif) sorge su uno sperone a circa 700 metri, incuneato tra il fiume e i tornanti. Dalla spianata si abbraccia con lo sguardo la valle del Litani, le alture dietro Nabatieh, il corridoio che scende alla piana di Marjayoun. È qui che la geografia diventa racconto: a Beaufort lo spazio sembra parlare.

Perché proprio qui, perché proprio adesso?

La risposta è meno romantica e più concreta. Chi controlla questa quota controlla osservazione, linee di comunicazione e, in parte, artiglierie e droni. Anche in epoche diverse, il motivo non cambiava: i Crociati nel XII secolo, poi Ayyubidi e Mamelucchi, sfruttavano lo stesso balcone naturale per difendere e per vedere lontano. La pietra è rimasta, gli schieramenti no.

La storia di Beaufort

Nel 1982, durante la prima guerra del Libano, Beaufort fu uno dei primi obiettivi dell’IDF. Le cronache dell’epoca raccontano una battaglia dura e confusa. Per quasi due decenni la guarnigione israeliana trasformò la rocca in un avamposto. Nel 2000, con il ritiro dal Libano, la bandiera scese. Per molti israeliani quel gesto segnò la fine di una stagione; per molti libanesi fu l’inizio di un’altra. Nel 2006 la guerra di 34 giorni lasciò nuove ferite nella muratura. Se oggi lì sventola di nuovo un drappo, il messaggio è chiaro: la contesa non è solo militare, è anche simbolica.

Perché Beaufort conta ancora

Vantaggio di quota: osservazione su assi viari chiave del sud del Libano. Nodi logistici: snodi tra Marjayoun e Nabatieh, accessi verso la Bekaa. Valore simbolico: luogo-simbolo per Hezbollah e per l’IDF, fotografia instantanea del rapporto di forza. Memoria storica: un “manuale a cielo aperto” di assedi mediorientali, dal Medioevo a oggi.

Una fortezza tra memoria e rischio

Negli ultimi anni il sito ha attratto visitatori, archeologi, scolaresche. È uno di quei posti dove la guida indica una feritoia e ti racconta otto secoli in due minuti. Eppure, basta un colpo troppo vicino per trasformare la didascalia in maceria. Qui sta il paradosso di Beaufort: è un patrimonio condiviso che diventa frontiera. Un balcone spettacolare che, quando la sicurezza crolla, diventa mira.

Il significato del ritorno

Forse il punto è chiedersi cosa significhi davvero “ritorno” su una rocca così contesa. È un atto di forza? Di memoria? O il tentativo di mettere ordine in un paesaggio che da secoli resiste all’ordine? In giornate limpide, dicono, dalla cima si scorge l’Alta Galilea. Chissà se, tra vento e bandiere, qualcuno oggi trova il coraggio di guardare più in là della prossima collinetta.