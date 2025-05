Un’altra settimana da dimenticare per il meteo: grandine in arrivo in alcune zone d’Italia

Le piogge si susseguono sul nostro paese, ennesima settimana caratterizzata da diversi fronti di maltempo: le previsioni degli esperti non lasciano scampo

Ci aspettavamo un mese di maggio all’insegna di un clima decisamente più gradevole, dopo le tante piogge che si erano susseguite ad aprile e dopo che il ponte del 1 maggio aveva finalmente lasciato posto in praticamente tutta Italia ai primi caldi. Le cose però non stanno andando in questo modo e la primavera continua a essere alquanto instabile dal punto di vista meteorologico, molto più del solito.

La scorsa settimana infatti ha visto il ritorno di precipitazioni a carattere sparso su varie regioni, frutto delle nuove perturbazioni cicloniche che sono tornate a insistere sul paese. Giornate di bel tempo non sono mancate, ma il tutto si è alternato con improvvisi annuvolamenti e anche qualche pesante acquazzone.

Se si poteva pensare che a partire da questa settimana, ci sarebbe stata una netta inversione di tendenza, gli ultimi aggiornamenti nei modelli stilati dagli esperti portano a pensare che non sarà così. Anche nei prossimi giorni dovremo fare attenzione a piogge improvvise e anche piuttosto intense.

Meteo, pioggia con grandinate sull’Italia settentrionale: ecco dove e quando

Le previsioni in particolare indicano che dovrebbe essere colpita soprattutto l’Italia settentrionale da rovesci abbondanti, con la comparsa della grandine.

Nel dettaglio, la perturbazione, l’ennesima, in arrivo sull’Italia, dovrebbe manifestarsi a partire da domani, mostrando i suoi effetti su Italia del Nord, regioni centrali e Sardegna, spostandosi verso Nord-Est per la giornata di mercoledì. Sarà in quell’occasione che potremo attenderci diverse grandinate sul Triveneto, dunque con una situazione di possibile allerta da considerare.

Anche la giornata di giovedì sarà interessata dal maltempo nelle regioni settentrionali, con le grandinate che potrebbero spostarsi verso Lombardia e Piemonte. Molto diversa, in generale, la situazione nelle regioni meridionali, che dovrebbero essere caratterizzate da un clima decisamente più stabile e più caldo. Si assisterà solamente a qualche annuvolamento su Puglia, Calabria e Sicilia, ma la probabilità di pioggia dovrebbe essere piuttosto scarsa.

Come si vede, dunque, un quadro piuttosto dinamico, ancora, ma con spazio che progressivamente verrà preso sempre più dal clima tipico di fine primavera e l’arrivo dei primi grandi caldi che dovrebbe generalizzarsi a partire dal fine settimana. C’è da tenere duro ancora un po’, prima della svolta.