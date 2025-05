Arriva il bonus per gli under 35, richiederlo è semplicissimo: tutti i dettagli – Inews24

Buona notizia per i giovani italiani, arriva un bonus dedicato a migliaia di under35! Ecco tutte le informazioni utili

La situazione economica è complicata e il mercato del lavoro stenta a decollare, ma a tamponare l’emergenza potrebbe essere una nuova misura decisa dal Governo. Si tratta di una misura destinata a decine di migliaia di giovani, con l’obiettivo di favorire la loro assunzione a tempo indeterminato. Tutti i dettagli sono riportati in una circolare resa nota dall’INPS qualche giorno fa.

“La circolare INPS 12 maggio 2025, n. 90 fornisce le istruzioni operative per il Bonus giovani, l’incentivo introdotto dal decreto-legge 60/2024 (decreto Coesione) per favorire l’occupazione stabile dei giovani”, si legge nella nota dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La misura, si apprende, è rivolta a tutti i datori di lavoro privati e prevede sostanzialmente l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sia per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Lavorare con stabilità sarà più semplice per i giovani, ecco il “bonus under 35”

Più nel dettaglio, il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 riguardanti i giovani con meno di 35 anni di età alla data dell’assunzione e che non erano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

L’INPS, inoltre, fa sapere che “la misura è valida per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato“.

Per quanto riguarda invece i benefici del bonus, come vi abbiamo accennato, l’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’Inps riferisce che il datore di lavoro potrà usufruire di questa agevolazione “per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo”.

E c’è da segnalare un’ulteriore buona notizia per alcune zone dell’Italia. “Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore”, si legge.

Per accedere al Bonus, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio tramite la pagina “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, secondo le indicazioni della circolare. Qualora vi interessi leggere il comunicato stampa relativo alla misura, basta cliccare su questo link.