La Russia ha cominciato la terza fase di esercitazioni con armi nucleari tattiche. E Putin dà un bonus di 4mila euro per chi si arruola

Il Ministero della Difesa della Russia ha fatto sapere di aver cominciato la terza fase di esercitazioni con armi nucleari tattiche.

In pratica i militari dei Distretti militari meridionale e centrale si addestreranno a dispiegare testate fittizie per i sistemi missilistici operativi e tattici Iskander-M. E a spostarle segretamente verso i siti di lancio. La fase attuale dell’esercitazione ha lo scopo di mantenere la prontezza del personale e delle attrezzature delle unità di combattimento per l’uso di armi nucleari non strategiche della Russia per eseguire missioni di combattimento.

La Russia ha tenuto la prima fase delle esercitazioni a maggio, mentre a giugno si è svolta la seconda fase cui ha partecipato anche la Bielorussia. Tutte le fasi si sono quindi tenute dopo l’invasione dell’Ucraina, avvenuta a febbraio 2022, e nel corso del conflitto. Come già accennato l’addestramento comprende i sistemi missilistici Iskander-M, gli aerei e il distretto militare meridionale che ospita il quartier generale dell’operazione russa in Ucraina.

Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il quale le persone che si arruoleranno nell’esercito russo nel 2024, stipulando un contratto con il ministero della Difesa, riceveranno un pagamento aggiuntivo di 400 mila rubli (4.277 euro). In particolare, il pagamento spetterà ai cittadini russi e agli stranieri che firmeranno un contratto con le Forze armate nel periodo dal primo agosto al 31 dicembre di quest’anno.

I militari dovranno essere pronti a prestare almeno un anno di servizio militare. Svolgendo compiti nell’ambito dell’operazione militare speciale nei territori della Repubblica popolare di Donetsk, della Repubblica popolare di Luhansk, della regione di Zaporizhzhia, della regione di Kherson e dell’Ucraina.

La Russia ha sferrato un attacco in Ucraina con i droni

“Washington e i suoi alleati della Nato – ha detto Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo – hanno cercato di dominare lo spazio post-sovietico militarmente e politicamente a scapito degli interessi fondamentali di sicurezza della Russia. Tali azioni potrebbero portare a uno scontro diretto tra le potenze nucleari”.

La notte scorsa la Russia ha scatenato inoltre uno dei più grandi attacchi con i droni. L’aeronautica militare ucraina ha annunciato di aver abbattuto 89 droni e un missile da crociera. L’attacco russo ha preso di mira principalmente la regione di Kiev. Sempre ieri notte è stato sferrato un attacco a un magazzino per lo stoccaggio di armi e attrezzature militari vicino all’insediamento di Kursk in Russia. L’attività di combattimento è stata condotta da alcune unità delle forze e dei mezzi della Marina delle Forze armate dell’Ucraina. In collaborazione con altre componenti delle Forze di Difesa.