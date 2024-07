Meteo, arriva la perturbazione atlantica: brusco calo delle temperature al nord

Le previsioni meteo per oggi 21 luglio indicano l’arrivo di una perturbazione atlantica con brusco calo delle temperature al nord Italia.

Una pausa dal gran caldo insomma, anche se le temperature riprenderanno a salire lunedì, quando sono previsti fino a 33 gradi in pianura. Il sistema perturbato di origine nord-atlantica, transitando sulla Francia, interesserà anche parte delle regioni settentrionali italiane. Determinando dal primo mattino di oggi condizioni di spiccata instabilità sul nord-ovest della Penisola.

Sono perciò previsti fenomeni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dal primo mattino di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta e Piemonte, in rapida estensione alla Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla in Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e gran parte del Piemonte e della Lombardia.

A Milano, nello specifico, è stata dichiarata allerta meteo per oggi. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 12 di oggi fino alle 6 del mattino di lunedì 22 luglio. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Al sud e sulle isole, invece, l’anticiclone africano continuerà a farsi sentire. La Protezione civile della Sardegna ha lanciato l’allerta ondate di calore. Oggi si prevedono temperature massime molto elevate. Che localmente raggiungeranno valori intorno ai 42 gradi, principalmente nelle zone interne.

Ondate di calore, a Palermo ordinanza per gli animali

A Palermo un’ordinanza comunale ha vietato la circolazione dei veicoli a trazione animale in presenza di ondate di calore. In particolare, fino al prossimo 30 settembre, è vietata per l’attività degli cavalli il superamento delle otto ore quotidiane. Così come è vietata la circolazione e ogni attività di trazione o trasporto tutti i giorni dalle 13.30 alle 15.30, orario ampliato dalle 12.30 alle 16.00 in caso di allerta meteo “rischio 3”, il divieto è esteso dalle 12.30 alle 16.00.

Inoltre è stata prevista una sosta di 15 minuti ogni due ore in zone ombreggiate. E l’obbligo di detenere a bordo della carrozza una disponibilità di acqua non inferiore ai dieci litri. Questa ordinanza precede il provvedimento di installazione di sei nuovi punti di fornitura idrica per i cavalli. Nonché un corso ad esami erogato ai vetturini dal servizio veterinario di Asp Palermo.