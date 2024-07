Meteo, Caronte comincia a perdere colpi: temporali nel weekend e meno caldo

L’anticiclone africano Caronte da ieri ha cominciato, seppur gradualmente, a perdere la sua forza a partire dalle regioni settentrionali.

Da oggi l’anticiclone verrà ferito anche da una perturbazione temporalesca. Aria più fresca in quota è riuscita a lambire l’arco alpino centro-orientale. Mescolandosi con l’aria caldissima preesistente darà vita a forti temporali che dalle Alpi riusciranno anche a raggiungere le pianure del nord-est e della Lombardia orientale in tarda serata e nottata.

Sul resto d’Italia continuerà a fare tanto caldo con alti tassi di umidità. Da domani un nuovo afflusso di aria fresca, stavolta pilotata da un ciclone attivo sul Regno Unito, affonderà con maggior decisione sulle regioni settentrionali. I temporali diventeranno via via più frequenti e forti e dal nord-ovest si estenderanno piuttosto rapidamente al nord-est entro sera. Sono attesi fenomeni importanti come grandinate e improvvise violente raffiche di vento.

Questo turbolento ingresso instabile avrà conseguenze anche per il tempo della prossima settimana. Sull’Italia inizierà a soffiare il Maestrale, un vento decisamente meno caldo del parente africano favorendo così un abbassamento delle temperature, anche se contenuto. I venti settentrionale gradualmente conquisteranno tutta l’Italia, abbasseranno il tasso di umidità rendendo il clima meno afoso e quindi il caldo (che non ci abbandonerà) decisamente più sopportabile.

Per quanto riguarda il tempo previsto per l’ultima settimana di luglio, si attendono locali precipitazioni sui rilievi e un cielo molto più nuvoloso rispetto a questi giorni oltreché un clima più ventilato. Da valutare inoltre il possibile arrivo di una perturbazione temporalesca per la seconda parte della settimana. Con l’arrivo del weekend è confermata anche una saccatura atlantica diretta verso il Mediterraneo centrale.

Condizioni Meteo che dovrebbero risultare instabili a partire dal nord nel corso di domenica con acquazzoni e temporali sparsi. Instabilità che poi all’inizio della prossima settimana raggiungerà anche il centro-sud accompagnata da un generale calo delle temperature. Le previsioni mostrano valori più vicini alle medie del periodo la prossima settimana con caldo dunque più nella norma.

Meteo, addio al caldo: piogge in arrivo

Al nord oggi al mattino tempo generalmente stabile salvo piogge sparse sulle coste del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi, con isolati piovaschi sul nord-est, cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci sparsi in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove.

In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino cieli sereni ovunque. Al pomeriggio attesi locali piovaschi tra Molise e Puglia, assenza di variazioni altrove. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.