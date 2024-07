Meteo, una nuova ondata di caldo sta per investire l’Italia: criticità fino a sabato

L’Italia si prepara a fronteggiare una settimana di caldo intenso. Buone notizie per Cogne: riapre la strada interrotta a causa del maltempo.

Partiamo dal caldo, con la terza settimana di luglio appena iniziata, non vede infatti sostanziali variazioni rispetto all’evoluzione meteo dell’ultima settimana. Dopo le infiltrazioni fresche del weekend, in particolare per le regioni del Nord, il promontorio africano tornerà a spingere sul Mediterraneo centrale con l’aria molto calda che dal nord Africa affluirà sull’Italia.

Le condizioni meteo saranno per lo più stabili nei prossimi giorni salvo qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e, molto localmente, sui rilievi dell’Appennino. Le temperature saranno al di sopra delle medie anche di 6-8 gradi con valori massimi compresi tra 35 e 40 gradi su buona parte della Penisola, localmente oltre sulle zone interne del centro e del sud. Almeno fino al weekend non ci saranno cambi di rotta, forse giusto un lieve calo termico entro il fine settimana.

Anche le coste, nonostante la brezza marina, non saranno risparmiate dall’umidità, rendendo l’atmosfera afosa e le giornate particolarmente calde. Il picco sarà raggiunto a metà settimana mentre qualche temporale potrà aversi sull’arco alpino. Proprio a causa delle ondate di calore il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità fino alle 12 di sabato prossimo, 20 luglio.

Meteo, il caldo investe tutto il Paese

Le temperature massime potranno essere anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie stagionali e risulteranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Intanto, dopo il maltempo che ha flagellato il nord Italia, riaprirà sabato 27 luglio la strada regionale 47 per Cogne per tutti e con doppio senso di marcia. La località della Valle d’Aosta è isolata dal 29 giugno scorso, dopo che l’alluvione ha danneggiato l’unica via di collegamento con il paese percorribile in auto. Il 21 luglio prossimo i proprietari delle 650-700 auto rimaste bloccate a Cogne potranno salire e scendere per recuperare i propri veicoli, grazie a dei convogli con pulmini organizzati dalla protezione civile regionale.