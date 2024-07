Meteo di domenica 14 luglio, l’anticiclone africano aumenta la potenza. In Alto Adige situazione normalizzata

Per il meteo di oggi, domenica 14 luglio, le previsioni parlano di un anticiclone africano che raggiungerà la piena potenza.

Il bel tempo sarà prevalente finalmente anche nel nord Italia. Le temperature massime saranno in leggero aumento. Al centro ed al sud, come già accennato, l’anticiclone africano tornerà ad aumentare la sua potenza. La giornata trascorrerà con un cielo sereno su tutte le regioni. Solamente lunedì al nord potrebbero verificarsi rovesci temporaleschi lungo i settori alpini, anche di forte intensità.

Il picco si raggiungerà martedì 16 luglio quando anche al nord ci sarà lo strapotere dell’anticiclone africano. A parte degli isolati temporali sui confini alpini, per il resto il sole sarà prevalente. Umidità su valori medio alti. Al centro ed al sud le temperature massime toccheranno picchi di 39 gradi in diverse località. Notti tropicali quasi ovunque.

Arrivato sulle regioni centrali e meridionali ormai da alcuni giorni, l’anticiclone africano è destinato a intensificarsi raggiungendo il picco nella prossima settimana. È anche destinato a diventare una presenza costante dell’estate nei prossimi anni, indicano le previsioni di meteorologi e climatologi, rendendo il Sud sempre più arido e nello stesso tempo portando con sé afa dovuta a un elevato tasso di umidità.

In questa estate 2024 l’Italia è divisa in due, con le regioni del centro e del sud sotto l’influenza dell’anticiclone africano e quelle settentrionali che risentono dell’influenza delle perturbazioni che attraversano l’Europa centrale. Per questo il nord è caratterizzato da un’estate dinamica, con ondate di caldo veloci e intervallate da precipitazioni intense, mentre al centro-sud le temperature elevate sono una conseguenza dell’anticiclone sub-tropicale, o anticiclone africano.

Fino a venerdì-sabato della prossima settimana ci saranno temperature elevate, più alte al sud. La tendenza sarà molto diversa da quella osservata in passato, quando in estate dominava l’anticiclone delle Azzorre, che dall’Atlantico portava sull’Italia la più mite aria oceanica. I modelli climatici indicano un’Italia sempre più dominata dall’anticiclone africano e con estati sempre più secche.

L’anticiclone africano e quello delle Azzorre

La grande differenza rispetto all’anticiclone delle Azzorre è che quello africano porta con sé temperature più elevate e alza il tasso di umidità. Intanto la situazione in Alto Adige, regione flagellata dal maltempo nelle scorse ore, la situazione è tornata alla normalità. A Vipiteno si sono registrati 110 litri di pioggia per metro quadrato nelle ultime 72 ore, a Salorno 60 litri per metro quadrato.

Precipitazioni si sono registrate anche in tutte le altre zone della provincia, con una quantità di compresa tra i 10 e 30 litri per metro quadrato. La giornata di domenica sarà molto soleggiata, con temperature che raggiungeranno livelli di mezza estate nei prossimi giorni.