Meteo, ecco quanto durerà il caldo africano sull’Italia: temperature roventi ovunque

Temperature roventi e notti tropicali: le previsioni meteo confermano la continua espansione del caldo africano sull’Italia.

Il culmine dell’ondata di calore è atteso entro sabato 13 luglio, ma anche oggi e domani l’estate italiana spingerà al massimo sull’acceleratore per la gioia solo dei vacanzieri. In città si soffrirà molto la prima ondata di caldo da nord a sud. Sta arrivando insomma la più intensa ondata di caldo del 2024 (fino ad ora), estesa anche sul settentrione e con valori oltre i 37 gradi diffusi.

I picchi sono attesi tra Sicilia e Sardegna con 42-43 gradi già nelle prossime ore. Poi secondo il meteo ci sarà una novità venerdì che bloccherà in parte la risalita del caldo infernale. Nel dettaglio, già dalle prossime ore il termometro segnerà 37-38 gradi anche sulla Capitale con il caldo africano diffuso su tutta Italia. Solo al nord-ovest avremo qualche temporale in montagna che localmente sconfinerà verso le pianure adiacenti. Venerdì ci sarà lo scoppio di violenti temporali al Nord.

Venerdì 12 luglio una perturbazione atlantica, in transito nel cuore dell’Europa, lambirà infatti le Alpi sin dalle prime ore del mattino con temporali sul settore montano di nord-ovest. Si prevede anche la possibilità di qualche forte rovescio tra le pianure del Piemonte e quelle della Lombardia. Dal pomeriggio altri focolai temporaleschi si sposteranno verso Est, interessando anche il Basso Veneto, specie dalla sera, e l’Emilia Romagna. Le Alpi vivranno una giornata diffusamente instabile con tanti rovesci e un temporaneo sensibile calo termico.

Ma sarà solo un break: da sabato, gradualmente, l’anticiclone africano tornerà ancora più prepotente ed esteso. Al mattino avremo gli ultimi refoli di aria instabile con qualche piovasco al Nord, poi la configurazione sinottica diventerà monotona per più giorni. Da domenica, e fino almeno al 25 luglio, il caldo sarà estremo ovunque con l’anticiclone africano. L’alta pressione si espanderà fino all’Ucraina portando circa 10 gradi in più rispetto alla media su tutto lo Stivale.

Meteo, un’ondata di caldo molto pericolosa

Vivremo un periodo complesso, anche molto afoso e con minime notturne che si avvicineranno e localmente supereranno i 25 gradi al centro-sud. Sarà un’ondata molto pericolosa, soprattutto per la persistenza. Le autorità locali competenti sono invitate a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.