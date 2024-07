Perché Joe Biden non lascia la corsa alla Casa Bianca: “Sono il candidato e vincerò”

Joe Biden ad un evento elettorale ha detto di essere l’unico candidato democratico. Meta, intanto, ha “sbloccato” Donald Trump.

“Trump è un perdente. L’ho battuto una volta e lo rifarò. Correrò e vincerò nel 2024. Io sono il candidato e voi dovete decidere“, ha detto Biden a Detroit, in Michigan. Poi ha affermato: “Vi assicuro che sto bene. Dobbiamo finire il lavoro”. Il presidente uscente ha anche ricordato di aver deciso di scendere in campo quando il figlio Beau è morto di cancro nel 2015.

Nonostante tutto, però, Biden potrebbe avere le ore contate come candidato democratico. L’81enne presidente ha continuato a commettere gaffe e strafalcioni che hanno allarmato i dem a tal punto che si sono mobilitati Barack Obama e Nancy Pelosi. Di ora in ora aumenta il numero di deputati e senatori che chiedono al presidente di ritirarsi, ed un gruppo di donatori ha annunciato il congelamento di ben 90 milioni finché resta in corsa.

Più di una volta Biden in pubblico ha ripetuto di voler finire il lavoro iniziato e di essere “l’unico” in grado di battere Donald Trump nonché “l’unico qualificato per fare il presidente”. Una testardaggine che non è piaciuta a molti democratici. Star di programmi serali americani e opinionisti si sarebbero riuniti in un comitato informale per non farlo rieleggere.

Una fronda anti-Biden che si è ampliata dopo le nuove gaffe compiute dal presidente nel giro di poche ore, sul palco della Nato quando ha chiamato Volodymyr Zelensky “Putin” e poi in conferenza stampa quando ha detto “il vicepresidente Trump” invece di Kamala Harris. Sta di fatto che il più grande gruppo di donatori, “Future Forward”, congelerà circa 90 milioni di dollari finché il presidente rimarrà in corsa.

Joe Biden e gli alleati Nato

La mancanza di fondi potrebbe essere il colpo di grazia per il presidente uscente. Gli alleati degli Stati Uniti presenti al vertice della Nato, da Emmanuel Macron, a Keir Starmer a Giorgia Meloni hanno comunque fatto quadrato attorno a Biden. La Russia ha invece approfittato dei suoi ultimi lapsus. “Tutto il mondo vede le gaffe di Biden“, ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Lapsus cavalcati anche dal rivale repubblicano Donald Trump: “Suggerisco di andare insieme e fare un test cognitivo. Facciamo dei test cognitivi, facciamoli insieme, come una squadra”. Sul vertice Nato ha però ammesso: “Ha fatto un bel po’ di altri errori. Ma non è stato un disastro totale”. Meta ha poi annunciato che rimuoverà le restrizioni imposte sugli account Facebook e Instagram dell’ex presidente Donald Trump in vista della Convention nazionale repubblicana della prossima settimana perché “il popolo americano dovrebbe essere in grado di ascoltare i candidati alla presidenza sulla stessa base”.