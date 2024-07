Pace, guerra, Europa, rapporti bilaterali: perché il premier dell’Ungheria Victor Orban è in Ucraina

Il primo ministro ungherese Vicrtor Orban, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell’Ue, ha visitato l’Ucraina.

Ad attenderlo a Kiev il presidente Volodymr Zelensky. Si tratta della prima visita di Orban, da più parti ritenuto vicino a Vladimir Putin, dall’invasione russa del 2022. L’Ungheria si è sempre mostrata contraria all’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. Ieri, però, Zelensky ha detto di sperare che il semestre ungherese dell’Ue “promuova efficacemente i nostri valori, obiettivi e interessi condivisi europei. Nel suo cammino verso l’Ue, l’Ucraina è pronta a contribuire a questi sforzi e al rafforzamento della nostra Europa”.

Oggi, a sorpresa, Orban è volato a Kiev. “L’argomento più importante in discussione – hanno fatto sapere il portavoce di Orban Bertalan Havasi – è la possibilità di costruire la pace”. Secondo molti Orban starebbe visitando la capitale ucraina anche per migliorare i rapporti con la presidente del Consiglio italiano, Georgia Meloni. I piani del viaggio sarebbero stati messi a punto dopo lunghe trattative sulla questione dei diritti per la minoranza ucraina di lingua ungherese, che vive nell’estremo ovest dell’Ucraina, vicino al confine tra i due Paesi.

La questione dei diritti di nazionalità è stata una delle lamentele più accese di Budapest nei confronti dell’Ucraina. A differenza della maggior parte delle nazioni europee, l’Ungheria ha ripetutamente messo in dubbio la necessità di sostenere militarmente l’Ucraina, e ha invece chiesto un cessate il fuoco. Dopo aver vinto le elezioni parlamentari nel 2022, Orban ha incluso tra l’altro Zelensky in una lista di “oppositori” che avrebbero cospirato contro di lui e sostenuto l’opposizione.

Orban non sarà alla plenaria del Parlamento Europeo

Stando ad alcune indiscrezioni Orban, comunque, non sarà alla plenaria del Parlamento Europeo del prossimo 16-19 luglio per illustrare le priorità della presidenza di turno del Consiglio Ue. Cinque anni fa le plenarie di luglio erano due. La prima costitutiva, dedicata all’elezione della presidenza del Parlamento. La seconda dedicata alla votazione di conferma del presidente del Parlamento europeo e all’esposizione delle priorità della presidenza di turno Ue.

Quest’anno si è deciso di svolgere solo una plenaria a luglio, in cui è stata inserita anche la votazione per la presidenza della Commissione. La sessione sarà dedicata solo alla votazione delle cariche istituzionali del nuovo ciclo politico. “L’ Ungheria guida l’Unione europea – ha detto il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani – e mi pare che Orban abbia fatto bene a ribadire il posizionamento dell’Ue in sostegno dell’Ucraina. È nel solco delle decisioni dell’Ue. Bene ha fatto Orban a iniziare con una visita in Ucraina”.